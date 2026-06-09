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Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Μύκονο, την Τήνο και την Άνδρο προς Ραφήνα.

Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Andros King προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμένα.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον λιμενοβραχίονα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο από τη σύγκρουση.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Μύκονο, την Τήνο και την Άνδρο προς Ραφήνα, μεταφέροντας 283 επιβάτες, 67 ΙΧΕ οχήματα, 13 φορτηγά, 10 δίκυκλα και 60 μέλη πληρώματος.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.

Στην περιοχή την στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

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Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.

Μετά από τον έλεγχο που έγινε δεν διαπιστώθηκαν ζημιές και το πλοίο ταξίδεψε σήμερα στις 07:50 το πρωί από το λιμάνι της Ραφήνας.

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