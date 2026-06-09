Οι εκδηλώσεις από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 για έβδομη χρονιά, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του έως σήμερα.

Αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτιστικού χάρτη της χώρας και ζωντανό σημείο συνάντησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία, ο θεσμός ενισχύεται φέτος ουσιαστικά, με τον αριθμό των παραγωγών να αυξάνεται από 70 σε 95 και περισσότερους από 900 καλλιτέχνες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διευρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή τοπικών κοινωνιών.

Από την 1η Ιουλίου και για δύο μήνες έως και τις 31 Αυγούστου 2026, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία.

Όλες οι εκδηλώσεις του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026» προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ.

Το πρόγραμμα σε αριθμούς

Η έβδομη διοργάνωση αναπτύσσεται γύρω από τον θεματικό άξονα που εμπνέει ο περίφημος στίχος από τον Δύσκολο του Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος –ώριμος– είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος), θέτοντας στο επίκεντρο την «επιστροφή στον άνθρωπο» και τον στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση μέσα από τις παραστατικές τέχνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 95 νέες παραγωγές – μουσικής (23), θεάτρου (34), παραστάσεων / δράσεων για παιδιά και εφήβους (13), χορού (14), εικαστικών / περφόρμανς (8) και μουσικού θεάτρου (3). Οι παραγωγές θα παρουσιαστούν, για δύο παραστάσεις η καθεμία, σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός Αττικής, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε τόπου και ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση.

Συνολικά 190 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που εκτείνονται από αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά ωδεία, βυζαντινά μνημεία και μουσεία έως κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και ιερές μονές.

Με το μοναδικό προνόμιο υλοποίησής του σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται φέτος με 19 νέους χώρους, διευρύνοντας περαιτέρω τον χάρτη του θεσμού. Μέσα από την ένταξη νέων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, το πρόγραμμα ενισχύει την παρουσία του σε ολόκληρη την επικράτεια, αναδεικνύοντας τόπους ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας ως πεδία σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικού διαλόγου.

Νέοι χώροι

Αναλυτικά, οι νέοι χώροι που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής: Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας, Αρχαία Έδεσσα – Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέoς Ιθάκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (Πρέβεζα), Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας (Αργολίδα), Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών, Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων Χαλκιδικής, Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού (Ηράκλειο Κρήτης), Ιερά Μονή Αρκαδίου (Ρέθυμνο), Κάστρο Καλαμάτας, Κάστρο Κιμώλου, Κάστρο Σκιάθου, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ρωμαϊκή Οικία Κω (Casa Romana) και Σπήλαιο Πετραλώνων (Χαλκιδική).

Θεματολογία

Η θεματολογία του φετινού προγράμματος έχει ως σημείο εκκίνησης τον στίχο «Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος –ώριμος– είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος). Ο θεσμός προσκάλεσε δημιουργούς και καλλιτεχνικές ομάδες να αναμετρηθούν με το διαχρονικό ερώτημα του ανθρώπου και την ανάγκη επιστροφής στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη σύγχρονη εποχή και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα ζωντανών παραστατικών τεχνών, αλλά και υβριδικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης σε διάλογο με το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

Στην εποχή που ο ανθρωπισμός και ο μετανθρωπισμός, το ζωντανό θέαμα και η ψηφιακή συνθήκη συνυπάρχουν και αναμετρώνται, η επιστροφή στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί μια απαραίτητη χειρονομία. Το πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που βασίζεται στον διάλογο του σύγχρονου πολιτισμού με το πολιτιστικό απόθεμα εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων, αποτελεί ένα ιδεώδες πλαίσιο για τη δημιουργία έργων που διερευνούν το ευρύ πεδίο διερώτησης που ανοίγει το απόφθεγμα του Μενάνδρου.

Οι προτάσεις του προγράμματος 2026 επιλέχθηκαν από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΥΠΠΟ στο drasis.culture.gr, και προσανατολίζονται, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του θεσμού, προς καινοτόμες και υβριδικές φόρμες που γεννιούνται από το διαλεκτικό συνταίριασμα περισσότερων μορφών τέχνης ανά εκδήλωση. Oι παραγωγές αναπτύχθηκαν από προτάσεις πρωτότυπης δημιουργίας που κατέθεσαν οι καλλιτεχνικές ομάδες.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, επέλεξε τους αρχαιολογικούς χώρους παρουσίασης των παραγωγών σε συνολικά 12 περιφέρειες της Ελλάδας.

Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά ημέρα

Ο θεσμός «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια από τη δημιουργία του, την άνοιξη του 2020 εν μέσω πανδημίας, ο θεσμός του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» έχει διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμά του, εντάσσοντας σταδιακά νέους αρχαιολογικούς χώρους και κερδίζοντας σταθερά την ανταπόκριση ενός ολοένα και ευρύτερου κοινού.

Έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας, με θερμή υποδοχή από το κοινό της περιφέρειας και την υποστήριξη των τοπικών αρχών, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης για καλλιτέχνες, εργαζόμενους στον πολιτισμό και τοπικούς συνεργάτες που στηρίζουν την υλοποίηση των εκδηλώσεων.

Το 2024 ο θεσμός απέκτησε τον δικό του ιστότοπο (www.allofgreeceoneculture.gr) συμβατό με όλες τις κινητές συσκευές, με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης.



Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και κάθε παραγωγή ξεχωριστά, καθώς και να πραγματοποιούν την απαραίτητη προκράτηση θέσεων για όλες τις παραστάσεις.



Παράλληλα, ο ιστότοπος προσφέρει διαδραστικό χάρτη με το σύνολο των παραγωγών ανά περιφέρεια, ενώ στην ενότητα «Χώροι & Ιστορία» παρουσιάζονται όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι που έχουν φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις από το 2020 έως σήμερα. Επιπλέον, είναι ήδη διαθέσιμες on demand 30 βιντεοσκοπημένες παραγωγές των ετών 2024 και 2025, προσφέροντας στο κοινό δωρεάν πρόσβαση σε επιλεγμένες εκδηλώσεις.

Δείτε το τηλεοπτικό σποτ 2026

Το φετινό τηλεοπτικό σποτ του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» αντλεί έμπνευση από την ανθρώπινη φύση. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με τη συμμετοχή δύο σπουδαστών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Γεωργίας Δήμου και του Γιώργου Τσίγγου.

{https://youtu.be/c0DHoR-u2WE?si=3OQOGNJ75wvVaQEk}

Μέσα από τα πολύτιμα εκθέματα του Μουσείου αναδεικνύονται οι ανθρώπινες μορφές όπως αποτυπώθηκαν στα μοναδικά αρχαία αγάλματα. Στο σποτ, τα αγάλματα «ραγίζουν» και στο εσωτερικό τους ζωντανεύουν ανθρώπινες μορφές που κινούνται, αισθάνονται και δημιουργούν. Η κεντρική ιδέα της καμπάνιας αναδεικνύει τη σύνδεση από την αρχαιότητα έως σήμερα, με τον άνθρωπο ως κοινό νήμα του πολιτισμού και κινητήρια δύναμη της δημιουργίας μέσα στους αιώνες.

Οι προκρατήσεις θέσεων για τις εκδηλώσεις του Ιουλίου ξεκινούν στις 24/6 και για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου στις 24/7 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr

Πληροφορίες

• Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

• Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

• Πληροφορίες – προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr