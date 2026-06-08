Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο προαύλιο του Μουσείου Ακρόπολης, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στις 9 το βράδυ.
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Oscar Navarro, θα παρουσιάσει επιλεγμένα έργα του σπουδαίου συνθέτη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πρόγραμμα συναυλίας
Oscar Navarro: El arca de Noe (Noah’s Ark): Symphonic Poem
Oscar Navarro: Latent emotions: Suite for violin and Symphony Orchestra
Διάλειμμα
Oscar Navarro: Obertura Rey Felipe VI
Oscar Navarro: Gods of Olympus: Selection of 5 movements
Βιολί: Ιορδάνης Σάντος Μαστραλέξης
Μουσική διεύθυνση: Oscar Navarro