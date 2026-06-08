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Το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου.

Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο προαύλιο του Μουσείου Ακρόπολης, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στις 9 το βράδυ.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Oscar Navarro, θα παρουσιάσει επιλεγμένα έργα του σπουδαίου συνθέτη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πρόγραμμα συναυλίας



Oscar Navarro: El arca de Noe (Noah’s Ark): Symphonic Poem

Oscar Navarro: Latent emotions: Suite for violin and Symphony Orchestra

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Διάλειμμα

Oscar Navarro: Obertura Rey Felipe VI

Oscar Navarro: Gods of Olympus: Selection of 5 movements

Βιολί: Ιορδάνης Σάντος Μαστραλέξης



Μουσική διεύθυνση: Oscar Navarro