Έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ μετά από εργασίες εταιρείας οπτικών ινών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλημμύρα και να υποχωρήσει το έδαφος.

Μεγάλη κινητοποίηση υπάρχει από το πρωί της Δευτέρας στο χώρο των πρώην στάβλων Παπάφη στη Θεσσαλονίκη εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας «Γειτονιά Παπάφη», ενός έργου που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την περιοχή σε έναν σύγχρονο, ζωντανό κόμβο πολιτισμού, πρασίνου και κοινωνικών δράσεων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της parallaxi, εταιρεία οπτικών ινών που έκανε εργασίες στην περιοχή έσπασε από λάθος αγωγό της ΕΥΑΘ με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη πλημμύρα που είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί καθίζηση στο έδαφος. Ένα τοιχίο που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του εργοταξίου κατέρρευσε.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν ζημιές σε ΙΧ που ήταν σταθμευμένα στο σημείο, ενώ λίγη ώρα μετά όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, ένα από τα αυτοκίνητα πέφτει στο κενό! Παράλληλα, ένας στύλος της ΔΕΗ έχει πάρει επικίνδυνη κλίση.

Το σημείο έχει αποκλειστεί, ενώ εκεί βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις. Κλιμάκια του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν φτάσει επίσης στο χώρο για να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος, ενώ έχουν ήδη επικοινωνήσει με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόδρομος Νικηφορίδης, βρέθηκε στο σημείο και ανέφερε πως το συγκεκριμένο έργο είναι το μεγαλύτερο έργο που πραγματοποιείτε στη Θεσσαλονίκη με προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια ευρώ και πως θα ολοκληρωθεί σε 3,5 χρόνια καθώς είναι ένα σύνθετο έργο. . Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://parallaximag.gr/thessaloniki-news/proin-stavloi-papafi-i-exigisi-nikiforidi-gia-tin-ypochorisi-toy-toichioy