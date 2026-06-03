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Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν μεθυσμένος, απλώς μιλούσε δυνατά.

Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελες Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 39χρονος που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» σε πτήση από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια.

Κατά την προανακριτική διαδικασία ο κατηγορούμενος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, με καταγωγή από το Πακιστάν, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, ανακάλεσε την παραδοχή αυτή, υποστηρίζοντας, μέσω διερμηνέα, ότι δεν ήταν μεθυσμένος κι ότι απλώς «μιλούσε δυνατά».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κυβερνήτης του αεροσκάφους προχώρησε στην αναγκαστική προσγείωση αργά χθες το βράδυ, καθώς ο κατηγορούμενος είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά σε εμφανή κατάσταση μέθης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία και μετά τη προσγείωση αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο αεροσκάφος και τον συνέλαβαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύλληψης, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τον προορισμό του.