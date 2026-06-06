Ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

Ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τονίζοντας πως «ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε παλιός φίλος και συνάδελφος, αγωνιστής της Παράταξης, με μεγάλη προσφορά στους τομείς τους οποίους υπηρέτησε ως υπουργός αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λάρισα. Εκφράζω στους οικείους του τα ειλικρινή μου συλληπητήρια».

Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Ο Γιώργος Σουφλιάς τα τελευταία 15 χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το τελευταίο διάστημα ήταν κατάκοιτος.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Πρωτοεξελέγη βουλευτής Λάρισας το 1974 με τη Νέα Δημοκρατία και επανεξελέγη το 1977 όπου και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Για πρώτη φορά καθήκοντα υπουργού ανέλαβε στο Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Στην περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας ενώ το 1997 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τη Νέα Δημοκρατία διαγράφηκε το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.

Το 2004, ήταν η πρώτη φορά στην πολιτική του καριέρα που δεν εξελέγη βουλευτής Λάρισας αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Οι λόγοι ήταν οι κατηγορίες εναντίον του για την βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις πρόωρες εκλογές, τις οποίες είχε εισηγηθεί ο ίδιος στον πρωθυπουργό, αν και ο Σουφλιάς είχε δηλώσει πως θεώρησε σωστή την απόφαση αυτή και πως οι πραγματικοί λόγοι της ήττας ήταν διαφορετικοί.