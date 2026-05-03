Σκληρές εικόνες. Πολλές συλλήψεις. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

Ένα πρόσφατο φεστιβάλ στη νότια Νιγηρία προκάλεσε οργή μετά την εμφάνιση βίντεο στο διαδίκτυο που έδειχναν άνδρες να κυνηγούν γυναίκες στους δρόμους, να τις γδύνουν και να τις κακοποιούν σεξουαλικά.

Το βίντεο, από το ετήσιο φεστιβάλ γονιμότητας Alue-Do στο Ozoro, στην πολιτεία Δέλτα, οδηγήσε σε αστυνομική έρευνα και σε αρκετές συλλήψεις, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πολλοί ύποπτοι βρίσκονται υπό κράτηση.

Τα βίντεο έχουν προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή, με πολλούς στο διαδίκτυο να περιγράφουν την εκδήλωση ως «φεστιβάλ βιασμού», έναν όρο που υπογραμμίζει την κλίμακα και τη βιαιότητα όσων γίνονται.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γυναίκες φαίνονται να τρέχουν σε πολυσύχναστους δρόμους ενώ ομάδες ανδρών τις καταδιώκουν. Λίγο αργότερα, οι γυναίκες περικυκλώνονται και δέχονται επίθεση, ενώ οι περαστικοί βιντεοσκοπούν και φωνάζουν, με μερικούς να φαίνονται να ζητωκραυγάζουν.

«Αυτό δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Η κλίμακα της βίας και ο αριθμός των συμμετεχόντων μετέτρεψαν γρήγορα το περιστατικό σε εθνικό και διεθνές πεδίο συζήτησης, προκαλώντας την αντίδραση των αρχών» σχολιάζει η New York Post.

Σε πολλά βίντεο φαίνονται παρόμοιες επιθέσεις να εκτυλίσσονται σε διάφορες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, στις οποίες εμπλέκονται μεγάλες ομάδες ανδρών, ακόμη και νεαρά αγόρια. Πολλά από τα θύματα, που πιστεύεται ότι είναι φοιτήτριες από ένα κοντινό πανεπιστήμιο, φέρονται να έχουν νοσηλευτεί.

Η αστυνομία στην πολιτεία επιβεβαίωσε τη σύλληψη πολλών υπόπτων σε σχέση με τις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ηγέτη της κοινότητας και τεσσάρων νεαρών ανδρών που αναγνωρίστηκαν σε βίντεο που έγιναν viral.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας, Μπράιτ Εντάφε, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες, ενώ Αστυνομικός Επίτροπος διέταξε την άμεση μεταφορά των υπόπτων στο Τμήμα Ποινικών Ερευνών της πολιτείας.

«Δόθηκε εντολή να μεταφερθούν οι ύποπτοι στο Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της πολιτείας χωρίς καθυστέρηση. Ο Επίτροπος έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Εντάφε.

Περιγράφοντας το περιστατικό ως σεξουαλική επίθεση και δημόσιο εξευτελισμό, ο Εντάφε σημείωσε ότι δεν είχαν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό εκείνη την εποχή και προέτρεψε τα θύματα και τους μάρτυρες να προσκομίσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των συλληφθέντων υπόπτων αυξήθηκε, με περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους να βρίσκονται υπό κράτηση, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν βίντεο και μαρτυρίες μαρτύρων.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι συλλήψεις ήταν αποτέλεσμα στοχευμένης έρευνας, προσθέτοντας ότι περισσότεροι ύποπτοι θα μπορούσαν να αναγνωριστούν καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Οι ηγέτες της τοπικής κοινότητας αρνούνται ότι είχε γίνει βιασμός, επιμένοντας ότι το φεστιβάλ έχει «παρερμηνευτεί».

Πηγή nypost.com