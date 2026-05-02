Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη σύλληψη τριών νεαρών γυναικών προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για την επίθεση που σημειώθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της 25ης Απριλίου, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, χρησιμοποιώντας βαριοπούλες, πυροσβεστήρα και μπογιές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ), οι οποίες εντόπισαν τις τρεις κατηγορούμενες σε κοντινό σημείο και τις προσήγαγαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

Οι συλληφθείσες, ηλικίας 23 και 25 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία, καθώς και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Κατά τις έρευνες των αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση, όπως βαριοπούλες, αντιασφυξιογόνες μάσκες και δοχείο με μπογιά, ενώ εντοπίστηκαν και ρούχα που είχαν χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους.