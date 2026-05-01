Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη βραδινές ώρες χθες, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στον Λιμένα Ηγουμενίτσας, 50χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή – μεταφορά ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, καθώς και στελεχών και σκύλου – ανιχνευτή αρμόδιας λιμενικής Αρχής, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ειδικότερα, ο 50χρονος κατελήφθη να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, όπου, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν -48- συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με έτερες παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά -507- κιλά και -500- γραμμάρια κάνναβης.

Όπως προέκυψε, οι εν λόγω ποσότητες παρελήφθησαν το δεύτερο 15ημερο του Απριλίου, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθησαν ακτοπλοϊκά στην

Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας. Σημειώνεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κάνναβης εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε το ποσό του -1.700.000- ευρώ.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: