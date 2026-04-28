Συνελήφθη μετά από 6 ώρες σε ξενοδοχείο στην Πάτρα ο 89χρονος που πυροβόλησε μέσα στο ΕΦΚΑ και στο Εφετείο.

Συνελήφθη ο 89χρονος που εισέβαλε το πρωί της Τρίτης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στην συνέχεια στο Εφετείο στη Λουκάρεως με καραμπίνα.

Ο 89χρονος νωρίτερα είχε τραυματίσει πέντε άτομα, ελαφρά ενώ φέρεται να είχε αφήσει και επιστολές που απευθύνονταν στα ΜΜΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος συνελήφθη το μεσημέρι σε ξενοδοχείο κοντά στα ΚΤΕΛ στην Πάτρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από την καραμπίνα, με την οποία πυροβόλησε, ο 89χρονος είχε μαζί του και 38άρι όπλο με φυσίγγια. Ο 89χρονος φέρεται να έφτασε στην Πάτρα από την Αθήνα με ταξί και έτσι τον εντόπισαν οι Αρχές. Ο άνδρας έμενε προσωρινά σε συγγενικό του πρόσωπο στα Πατήσια ωστόσο επειδή η καταγωγή του είναι από χωριό της Μεσσηνίας, υπήρχε η υποψία ότι ενδεχομένως να κινούνταν προς την Πελοπόννησο.

Ερευνήθηκε η περιοχή, στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη εκεί από τις Αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4tu54pll3d?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πληροφορίες του Mega αναφέρουν ότι ο 89χρονος μετέβη στην Πάτρα προκειμένου να διαφύγει με σκοπό να κάνει επίθεση στο Στρασβούργο. Αυτό προέκυψε από τα σημειώματα που άφησε πίσω του ο 89χρονος.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης, όταν ο 89χρονος, μετέβη στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού χωρίς να έχει ραντεβού, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ Κεραμεικού φαίνεται να γνώριζαν τον 89χρονο καθώς το επισκεπτόταν συχνά αφού φέρεται να είχε μία διαμάχη για κάποια ένσημα που του έλειπαν. Ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και, αφού ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε προς την κατεύθυνση άλλου εργαζομένου, τραυματίζοντας έναν 63χρονο στο πόδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4tkdahjmzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη συνέχεια, αποχώρησε από το κτίριο, επιβιβάστηκε σε ταξί και κατευθύνθηκε στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα. Ο 89χρονος φέρεται να είχε διαμάχη και με το Εφετείο για υόθεση που αφορούσε στα ένσημά του. Μετά τη δεύτερη επίθεση, εγκατέλειψε το όπλο στο σημείο και διέφυγε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4tqnxfo3o9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», φέροντας τραύματα στα κάτω άκρα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4trc8mmdpd?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4tr212ex49?integrationId=40599y14juihe6ly}