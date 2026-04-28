Βίντεο-ντοκουμέντο φέρνει στο φως τις κινήσεις του 89χρονου δράστη μετά την αιματηρή επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο. Ο ηλικιωμένος συνέχισε τη δράση του με δεύτερο περιστατικό στο Εφετείο Αθηνών, σκορπίζοντας τον τρόμο και αφήνοντας πίσω του συνολικά πέντε τραυματίες.

Στην επιφάνεια ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που ο 89χρονος αποχωρεί από τον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, κρατώντας καραμπίνα, λίγο μετά τον πυροβολισμό υπαλλήλου.

Συναγερμός σήμανε στις υπηρεσίες όταν ο ηλικιωμένος εισέβαλε στο κτίριο, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν εργαζόμενο στο πόδι.

Στο σχετικό βίντεο, ο δράστης φαίνεται να εξέρχεται ψύχραιμος από το κτίριο και να διασχίζει την οδό Κειριάδων. Φορά καπέλο και σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ στο δεξί του χέρι κρατά κρυμμένη κοντόκαννη καραμπίνα. Με το ίδιο όπλο τραυμάτισε αρχικά τον υπάλληλο στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τέσσερα ακόμη άτομα στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως.

Το χρονικό των επιθέσεων

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης (28/4), όταν ο 89χρονος, γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή, μετέβη στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού. Ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και, αφού ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε προς την κατεύθυνση άλλου εργαζομένου, τραυματίζοντας έναν 63χρονο στο πόδι.

Στη συνέχεια, αποχώρησε από το κτίριο, επιβιβάστηκε σε ταξί και κατευθύνθηκε στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε ακόμη τέσσερα άτομα.

Μετά τη δεύτερη επίθεση, εγκατέλειψε το όπλο στο σημείο και διέφυγε. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Κατάσταση τραυματιών

Οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», φέροντας τραύματα στα κάτω άκρα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

