Για μια παρέμβαση η οποία θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες και που στην ουσία θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επόμενη πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, κάνουν λόγο συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, αναφερόμενοι στην παρουσίαση της «Ιθάκης», στο Ηράκλειο.

Την ώρα που σύσσωμη η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «θεσμική κατρακύλα», ο κ.Τσίπρας σκοπεύει να αναδείξει πολλές από τις προτάσεις του, τόσο σε προγραμματικό επίπεδο, όσο και για το Κράτος Δικαίου.

Υψηλοί τόνοι από Τσίπρα

Σε κάθε δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, υπάρχουν αρκετοί που αναμένουν με ανυπομονησία τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ούτε στην Κρήτη θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα πρόκειται για μια τυπική ομιλία. Αντίθετα, οι συνομιλητές του κ.Τσίπρα μιλούν για μια παρέμβαση-«σταθμό», η οποία στην πραγματικότητα θα αναδείξει την επανατοποθέτηση του φυσικού ηγέτη της προοδευτικής παράταξης στο πολιτικό πλαίσιο.

Και όλα αυτά, συμπληρώνουν τα ίδια πρόσωπα, μέσα στο περιβάλλον της «εκτροπής» στο οποίο οδηγείται η χώρα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, δεν χωράει αμφιβολία ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους εναντίον του πρωθυπουργού. Ίσως, με ένταση που δεν το έχει κάνει τα τελευταία αρκετά χρόνια.

Προγραμματική παρέμβαση

Άνθρωποι που έχουν συχνά επικοινωνία μαζί του, δηλώνουν ότι με την ολοκλήρωση -σχεδόν- του «ταξιδιού της “Ιθάκης”», ο κ.Τσίπρας θα δώσει ένα σαφέστερο πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο για τον νέο του φορέα, ενώ εκτιμούν ότι θα δοθεί και ένα ισχυρό σήμα για την επιτάχυνση των εξελίξεων.

Στο προγραμματικό σκέλος, ο πρώην πρωθυπουργός επενδύει πάρα πολλά για το αύριο. Αυτός είναι και ο λόγος που το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του, εργάζεται «πυρετωδώς» προκειμένου να είναι σε θέση να καταθέσει ένα συνεκτικό, προοδευτικό πρόγραμμά.

Παράλληλα, αναμένεται να θέσει το πλαίσιο για τη θεσμική αναδόμηση του Κράτους Δικαίου, το οποίο θεωρεί ότι έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την επταετία Μητσοτάκη.