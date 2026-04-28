Ως «ανάξιο» χαρακτήρισε για το αξίωμα που κατέχει τον Νίκο Ανδρουλάκης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή, κληθείς να σχολιάσει την επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ για νέο μοντέλο διακυβέρνησης ανέφερε: «Η ΝΔ ευτυχώς δεν είναι σταλινικό κόμμα και οι βουλευτές έχουν και το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της άποψης αλλά και κομματικά το δικαίωμα της άποψης. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να εκφράζουν την άποψη τους οι βουλευτές, το κάνουν με κόσμιο τρόπο, θέτουν προβληματισμούς. Θα έχουμε συνέδριο σε λίγο καιρό ούτως ή άλλως».

Και πρόσθεσε: «Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτή την εικόνα (που δίνουν οι 5 βουλευτές) αλλά δεν είναι αναγκαστικό να συμφωνούμε στο 100%. Σε μια οικογένεια συμφωνείς με τον αδελφό σου ή με τη γυναίκα σου 100% γιατί σε ένα κόμμα γιατί θα πρέπει να συμβαίνει αυτό; Δεν βλέπω κάποια αμφισβήτηση του πρωθυπουργού με αυτό το άρθρο, κάποιους προβληματισμούς έχουν οι άνθρωποι, δικαίωμά τους είναι. Δεν γκρινιάζουν. Πέντε βουλευτές είπαν την άποψή τους, θα έχουμε συνέδριο. Οι βουλευτές και μάλιστα εν όψει συνεδρίου έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν στο δημόσιο διάλογο απόψεις. Δεν είμαστε σταλινικό κόμμα εμείς»

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι υπάρχει πρόβλημα με τους εξωκοινοβουλευτικούς στο Μαξίμου, ο υπουργός Υγείας είπε: «Εγώ είμαι πολύ υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Για μένα ο βουλευτής είναι το κεντρικό αξίωμα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Επίσης είμαι κατά του ασυμβιβάστου βουλευτού-υπουργού, θεωρώ ότι τέτοιο ασυμβίβαστο δεν υπάρχει στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Δεν έχει υπάρξει σε καμία κοινοβουλευτική δημοκρατία, ασυμβίβαστο βουλευτού -υπουργού υπάρχει μόνο στις προεδρικές δημοκρατίες. Ο πρωθυπουργός δεν είπε ασυμβίβαστο είπε κάτι ενδιάμεσο, μερικό ασυμβίβαστο. Έχοντας πει αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής θεωρώ ότι στις επιλογές του εκάστοτε πρωθυπουργού πρέπει να προηγούνται οι βουλευτές. Ο βουλευτής είναι κεντρικό πρόσωπο, ο βουλευτής μαζεύει ψήφους, ο βουλευτής δένει την παράταξη, ο βουλευτής έχει επαφή με τον κόσμο, ο βουλευτής μεταφέρει το μήνυμα της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι εξ πορισμού κάθε μη κοινοβουλευτικός υπουργός είναι κακός; Όχι, μπορεί να υπάρχουν πολύ καλοί μη κοινοβουλευτικοί υπουργοί. Για παράδειγμα η Λίνα Μενδώνη η καλύτερη υπουργός πολιτισμού του ελληνικού κράτους όλων των εποχών. Η Μελίνα είναι σύμβολο την αφήνουμε έξω. Η Λ.Μενδώνη είναι μια συγκλονιστικά καλή υπουργός πολιτισμού το ότι δεν είναι βουλευτής δεν αφαιρεί ότι είναι καλή υπουργός. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν κακοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, όπως μπορεί να υπάρχουν κακοί κοινοβουλευτικοί μπορεί να υπάρχει και κακοί εξωκοινοβουλευτικοί».

Για τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη για τον Άκη Σκέρτσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Είναι πράγματα που γενικώς ακούγονται στην κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο κ. Σκέρτσος, ειδικά ο κ. Σκέρτσος είναι εξαιρετικά χρήσιμο πολιτικό πρόσωπο, εμένα με έχει βοηθήσει στην καριέρα μου πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που συνεννοείσαι, μελετάει, είναι καλός τεχνοκράτης, είναι ηπίων τόνων άνθρωπος δεν δημιουργεί εντάσεις και συγκρούσεις».

Συμπλήρωσε δε ότι: «Η ΝΔ έχει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει, κυβερνάει 7 χρόνια. «7 χρόνια φαγούρα», όταν κυβερνάς 7 χρόνια κάποια φθορά θα την έχεις, κάποια κόπωση θα υπάρχει. Ο Μητσοτάκης έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να βρει τον τρόπο να ξεπεράσει αυτή την φυσική κόπωση . Η κόπωση δημιουργεί μια δυσανεξία. Σε μια περίοδο καταπόνησης πολιτικής ο καθένας κάτι που τον ενοχλεί το βγάζει λίγο παραπάνω. Ο Σκέρτσος είναι πολύ χρήσιμος. Δεν υπάρχει αλάνθαστος άνθρωπος αλλά από μένα έχει κάνει λιγότερα».

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να αλλάξει η υπερδοσολογία των εξωκοινοβουλευτικών, ο υπουργός απάντησε: «Εγώ δεν κάνω το υπουργικό συμβούλιο. Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να προηγούνται οι βουλευτές. Εγώ είμαι υπερ των πολιτικών γιατί ο πολιτικός επειδή είναι κάθε μέρα μέσα στην κοινωνία μπορεί να κάνει τη σύνδεση κοινωνίας-πολιτικής». Και πρόσθεσε: «Ο κ. Σκέρτσος δεν κουνάει το δάχτυλο (στους βουλευτές) αλλά λέει τη γνώμη του με θάρρος και τον σέβομαι για αυτό καμιά φορά όμως όταν έχεις απολαύσει επί 7 χρόνια ενός αξιώματος δοτού από τον Πρωθυπουργό είναι λογικό κάποιοι βουλευτές που τρέχουν όλοι μέρα και δεν έχουν απολαύσει το ίδιο αξίωμα να σε βλέπουν λίγο επιφυλακτικά».

Χαρακτηρισμός «πολιτικός κωλοτούμπας»

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό του ΠΑΣΟΚ για το πρόσωπό του ως «πολιτικός κωλοτούμπας», ο κ. Γεωργιάδης είπε: «ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ είναι όλα παραμύθια. Πρώτον δεν έχει γίνει ανανέωση της κας Παπανδρέου. […] Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι η κα Παπανδρέου έχει ανανεώσει τη θητεία της από τον Νοέμβριο μα άμα έχει ανανεώσει τη θητεία της τότε τι θα ανανεώσει; Οι άνθρωποι είναι σε παραλήρημα. Εγώ είπα ότι η κα Παπανδρέου έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή για να εκβιάσει πολιτικά την ανανέωσή της και ο κ.Βενιζέλος είπε ότι επειδή της επιτεθήκανε πρέπει πολιτικά ο Άρειος Πάγος να ανανεώσει, άρα το ίδιο. Η κα Θάνου γράφει άρθρο και είπε ότι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να ανανεώσει την κα Παπανδρέου και τώρα λόγω των επιθέσεων πρέπει να ανανεώσουνε. Άρα όταν είπε ο Γεωργιάδης ότι εκβιάζει πολιτικά την ανανέωση η κα Παπανδρέου ποιος είχε δίκιο; …Όταν λέει ο Βενιζέλος, ο Παυλόπουλος, η Θάνου, η Σακελλαροπούλου αυτό που λέω εγώ, τότε εγώ κάνω επίθεση στη Δικαιοσύνη. Βγάλε άκρη τότε!»

Πρόσθεσε πως: «Η κα Κοβέσι έχει κάνει κατάχρηση εξουσίας , δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ανανεώσει τις θητείες. Η κα Κοβέσι μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση του κράτους μέλους. Άρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία δια της κας Κοβέσι έχει υφαρπάξει αρμοδιότητα κράτους μέλους … Για να το κλείσουμε στην θεσμική συζήτηση αν έχει ανανεωθεί η θητεία της κας Παπανδρέου που έλεγε ο κ.Τσουκαλάς ότι έχει ανανεωθεί, δεν έχει ανανεωθεί. Η πράξη ακύρωσης που ψάχνει ο κ.Τσουκαλάς και λέει «δεν μου έχει δείξει ο Γεωργιάδης την πράξη ακύρωσης» είναι η προκήρυξη των θέσεων των ευρωπαίων εισαγγελέων τον Δεκέμβριο από τον Άρειο Πάγο. Μπορείς να προκηρύξεις μια θέση που έχει ανανεωθεί; Όχι άρα μην ψάχνει ο κ. Τσουκαλάς».

Για υποκλοπές: «Ανάξιος» ο Ανδρουλάκης, «όχι» σε εξεταστική

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων «"Ναι" στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης;» ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Από μένα είναι "όχι"». Και πρόσθεσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ανάξιος για το αξίωμα που κατέχει γιατί δεν ξέρει ούτε τα βασικά. Είπε ότι θα προσφύγει με κάθε ένδικο μέσο, υπάρχει ένδικο μέσο στο ελληνικό δικαιικό σύστημα κατά πράξης αρχειοθετήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου; Όχι, είπε κάτι που δεν γίνεται. Είπε επίσης ότι θα προσφύγει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο… Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από το ευρωπαϊκό δικαστήριο στην πράξη αρχειοθέτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μπορεί αν κρίνει το ευρωπαϊκό δικαστήριο ότι δεν υπήρχε δίκαιη εξέταση του θέματος των υποκλοπών να μπει πρόστιμο στο ελληνικό κράτος. Όσα είπε χθες ο κ. Ανδρουλάκης δεν στέκουν».

Ερωτηθείς γιατί δεν κάνει μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών, απάντησε: «Έχω καταλήξει ότι είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα στη γη, ότι πρέπει να είσαι ανόητος, για να έχεις το αξίωμα που έχω εγώ, και να πιστεύεις ότι κάποιος δεν σε παρακολουθεί» και στη συνέχεια σε ερώτηση για τις παρακολουθήσεις και την ενδεχόμενη σύνδεση με την ΕΥΠ, ο υπουργός σχολίασε: «Δύο εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, ο κ. Ζήσης και ο κ. Τζαβέλλας έχουνε κρίνει ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών με το Predator.Ο Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε από την ΕΥΠ με άδεια της τότε Εισαγγελέως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για μένα ο Μητσοτάκης έκανε ένα λάθος τον Αύγουστο του ‘22 όταν βγήκε με το διάγγελμά του και είπε «ζητώ συγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη». Δεν είχε καμία δουλειά το να το πει, κακώς το είπε. Ο κ.Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε νομίμως από την ΕΥΠ ούτε κλάψα ούτε στεναχώρια ούτε καταγγελία. Την ΕΥΠ την έχουμε για να παρακολουθεί και τηλέφωνα».

Για Αντώνη Σαμαρά

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής στη ΝΔ. «Εύχομαι να μην κάνει κόμμα, θα στεναχωρηθώ πολύ. Θα προτιμούσα να είναι στη ΝΔ» ανέφερε.

Για Κώστα Καραμανλή

Όσον αφορά την πληροφορία ότι ο Κώστας Καραμανλής δε θα δώσει το "παρών" στο συνέδριο της ΝΔ, είπε: «Κακό είναι να μην έρθει στο συνέδριο της ΝΔ. Θα ήθελα να είναι όλοι εκεί. Και ο Σαμαράς».

Δεύτερη θέση στις εκλογές

Στο ενδεχόμενο να κατέβουν με νέα κόμματα στις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού, ο Άδωνις Γεωργιάδης θεωρεί ότι 2ο κόμμα θα είναι αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και πάλι.

Για Κωνσταντοπούλου

Τέλος, σχετικά με τη μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πρωθυπουργό και σε δέκα μέλη της κυβερνήσεως σε σχέση με την Επιθεώρηση Εργασίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Αυτό είναι η μεγαλύτερη τρέλα του πλανήτη, η παλαβομάρα έχει πάει σε άλλα επίπεδα».