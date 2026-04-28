Έρχεται το μητρώο επιδομάτων κάτι που θα φέρει αλυσιδωτές αλλαγές για τους δικαιούχους.

Σε αναθεώρηση τίθενται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τα κοινωνικά επιδόματα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού μητρώου παροχών.

Το νέο σύστημα εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης και φιλοδοξεί να καταγράψει και να οργανώσει συγκεντρωτικά το σύνολο των επιδομάτων που λαμβάνουν οι πολίτες. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της κοινωνικής πολιτικής και η ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται και αναπροσαρμογή των κριτηρίων ένταξης, ώστε οι παροχές να κατευθύνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στους πραγματικά δικαιούχους και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οποιεσδήποτε αλλαγές στα κριτήρια τοποθετούνται χρονικά μετά τις εκλογές του 2027.

Σήμερα, το σύστημα επιδομάτων στην Ελλάδα παραμένει κατακερματισμένο, καθώς διαφορετικοί φορείς – από ασφαλιστικούς οργανισμούς και υπηρεσίες πρόνοιας έως υπουργεία – χορηγούν παροχές χωρίς ενιαία καταγραφή. Η απουσία κεντρικής βάσης δεδομένων δημιουργεί επικαλύψεις, δυσκολίες ελέγχου και αυξημένη γραφειοκρατία.

Η δημιουργία του ενιαίου μητρώου έρχεται να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες. Μέσω μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, το κράτος θα αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα για τις παροχές κάθε δικαιούχου, με δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης, ταχύτερης επεξεργασίας αιτήσεων και διασταύρωσης στοιχείων με άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μητρώο θα ενταχθεί μεγάλο εύρος κοινωνικών παροχών, όπως επιδόματα παιδιού, στέγασης, ανεργίας, αναπηρίας και ενισχύσεις για ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και ειδικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας.

Η συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων αναμένεται να ενισχύσει τον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής, επιτρέποντας τον εντοπισμό των πιο ευάλωτων ομάδων και την καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων. Παράλληλα, θα συμβάλει στον περιορισμό φαινομένων καταχρήσεων και διπλών καταβολών.

Για τους πολίτες, το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα μειώσει σημαντικά τη γραφειοκρατία, καθώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα χρειάζεται να κατατίθενται επανειλημμένα σε διαφορετικές υπηρεσίες, αλλά θα αντλούνται αυτόματα από τα δημόσια συστήματα.

Η χαρτογράφηση των επιδομάτων αποτελεί επίσης τη βάση για πιθανές ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, με επίκεντρο την αναμόρφωση των κριτηρίων χορήγησης και την πιο στοχευμένη κατανομή των κοινωνικών πόρων.