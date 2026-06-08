«Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, και εμείς, πιο δυνατοί από ποτέ» είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου .

«Εάν το Ιράν κάνει το λάθος και συνεχίσει τις επιθέσεις, θα απαντήσουμε δυναμικά. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί και θα το κάνουμε όταν χρειαστεί» απείλησε εκ νέου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης.

Σε δηλώσεις του μέσω βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια νέα εξίσωση στην οποία θα μπορούσαν να επιτεθούν στο Ισραήλ χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με ισραηλινή απάντηση. «Αυτό είναι απαράδεκτο», είπε και επανέλαβε τις απειλές πως το Ισραήλ θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σε περίπτωση επίθεσης.

{https://x.com/clashreport/status/2064005808325541904}

Επισήμανε ακόμα πως το μήνυμα αυτό το έχει μεταφέρει και στον Ντόναλντ Τραμπ. «Είμαι αμετακίνητος στο να διατηρήσω το δικαίωμά μας να ανταποδώσουμε στις επιθέσεις» επανέλαβε ο Νετανιάχου σημειώνοντας πως «το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, και εμείς, πιο δυνατοί από ποτέ. Η εκστρατεία μας εναντίον τους δεν έχει τελειώσει ακόμη».

{https://x.com/clashreport/status/2064006158210228443}

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Ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμα πως η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να περάσει στη Γαλιλαία χιλιάδες τρομοκράτες, και ταυτόχρονα σχεδίαζε να καταστρέψει τις πόλεις του Ισραήλ με 150.000 ρουκέτες και πυραύλους, εκτιμήσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από κάποιον άλλον εκτός του ίδιου.

«Επαναλαμβάνω τη δέσμευσή μου: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο» διαμήνυσε εκ νέου ο Νετανιάχου.

{https://x.com/clashreport/status/2064004665444893077}

«Τις τελευταίες 24 ώρες, το Ιράν και η Χεζμπολάχ προσπάθησαν να μας επιβάλουν μια νέα εξήγηση. Χθες βράδυ, το Ισραήλ πραγματοποίησε ιστορικά πλήγματα για να αποτρέψει μια πυρηνική επίθεση εναντίον του» είπε μεταξύ άλλων ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

{https://x.com/netanyahu/status/2064006656128684130}