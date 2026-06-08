Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης έρχεται αντιμέτωπος με ένα νέο πειρασμό, ο Νίκος προσπαθεί να κατευνάσει τις εντάσεις ανάμεσα σε Ζωή και Στέλλα και ο Ηρακλής αρρωσταίνει μαζί με την Τζένη.

Επεισόδιο 48: «Μικρές μάχες που δίνει ο καθένας μας»

Ο Δημήτρης βρίσκεται σε τρομερό δίλημμα όταν έχοντας αποφασίσει ότι θα δώσει μια ευκαιρία στη μονογαμία με την Ελένη, όμως για να κλείσει μια τεράστια δουλειά θα πρέπει να απαντήσει στην ανήθικη πρόταση της Αμάντας Παπάγιωργα, μιας εξαιρετικά γοητευτικής γυναίκας που θα κόλαζε και καλόγερο.

Η Τζένη αποφασίζει να μάθει τα πάντα για τον «Πόλεμο των Άστρων» για να έρθει πιο κοντά στον Στέλιο, εκνευρίζοντας τον Ηρακλή επειδή κρατάει συνέχεια σημειώσεις, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτει τη σημασία του να ζεις τη στιγμή και να νιώθεις τα συναισθήματα αντί να κολλάς στις λεπτομέρειες.

Στο σπίτι του Νίκου, η Στέλλα του δίνει τελεσίγραφο, ή εκείνη ή η Ζωή. Ύστερα από τον τρόπο που της μίλησε η Ζωή μέσα στο ίδιο της το σπίτι, η Στέλλα αναγκάζεται να θέσει τα όρια της και είναι ώρα Νίκος και Στέλλα ν’ αποφασίσουν ποιος απ’ όλους θα φύγει απ’ το σπίτι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=xtgKC3nEr5M}

Οι συγκρούσεις του Στέλιου με τον παππού του κλιμακώνονται, και η Ελένη μαθαίνει στα παιδιά της τάξης δύο αριθμούς που μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε παιδί αισθανθεί απειλή μέσα στο σπίτι. Το 100 της Άμεσης Δράσης και το 116000 του Χαμόγελου του Παιδιού.

Ένα επεισόδιο για μικρές και μεγάλες μάχες, αγάπη, φιλία και καθημερινές νίκες και ήττες. Τελικά έχει σημασία ποιος κερδίζει; Η να έχεις κάτι για το οποίο αξίζει να πολεμάμε;

Τι θα απαντήσει ο Δημήτρης στην «ανήθικη πρόταση» της Αμάντας Παπάγιωργα; Θα τιμήσει τη σχέση του με την Ελένη και θα θυσιάσει και πάλι την καριέρα για την οικογένεια; Ή μήπως θα υποτροπιάσει και πάλι στον παλιό του άτακτο εαυτό;

{https://www.youtube.com/watch?v=GRi1aosbHkQ}

Θα καταφέρει η Τζένη να περάσει μια όμορφη βραδιά με τον Ηρακλή; Ή θα την σαμποτάρει το άγχος της για να κερδίσει την αγάπη του Στέλιου;

Ποιος θα αποχωρήσει από το σπίτι του Νίκου και της Στέλλας; Ο Μπαμπα - Τρέχας, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η κυκλοθυμική έφηβος;

{https://www.youtube.com/watch?v=lZ-dhUsS-GM}

Ή μήπως αντί για αναχωρήσεις θα υπάρξουν αφίξεις;

Πώς θα διαχειριστεί η Τζούλια τις συμπεριφορές του Ευριπίδη απέναντι στον εγγονό της; Και ποιο τηλέφωνο καλεί ένα παιδί όταν αισθάνεται ότι απειλείται;

{https://www.youtube.com/watch?v=CrZDMG7LU84}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»