Ποια από τις δύο μπριγάδες του MasterChef 10 θα καταφέρει απόψε να πάρει τον τρίτο πολύτιμο πόντο;

Απόψε, Δευτέρα 8 Ιουνίου, είναι η τρίτη ημέρα της μαγειρικής «μητέρας των μαχών» στο MasterChef 10 και η αναμέτρηση για την απόλυτη επικράτηση ανάμεσα στη Μπλε και στην Κόκκινη μπριγάδα κορυφώνεται!

Μέχρι στιγμής, οι δύο μπριγάδες είναι ισόπαλες με σκορ 1-1. Αυτό σημαίνει ότι όλα ξεκινούν από την αρχή. Καμία μπριγάδα δεν έχει προβάδισμα και καμία δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Και οι δυο μπριγάδες διεκδικούν ακόμα οκτώ πολύτιμους πόντους, που θα κρίνουν ποια από τις δύο θα υπερισχύσει στο τέλος αυτής της απαιτητικής διαδικασίας. Κάθε πόντος τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο στόχο, τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Στην αποψινή δοκιμασία οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, δεν θα είναι μόνοι τους στην κουζίνα του MasterChef 10. Μαζί τους θα είναι ο Culinary Consultant του MasterChef, Νίκος Θωμάς, γνωστός για τη δημιουργικότητα και την ιδιαίτερη μαγειρική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τα πιάτα του, συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές με σύγχρονη γαστρονομική αντίληψη. Ένας chef που τολμά τόσο μαγειρικά, όσο και στυλιστικά, δημιουργώντας πιάτα που ξεχωρίζουν.

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Οι πέντε καμπάνες που περιμένουν τους διαγωνιζόμενους κρύβουν τα ζητούμενα της τρίτης δοκιμασίας της μαγειρικής «μητέρας των μαχών»:

• Παπουτσάκια

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• Σπανακόρυζο

• Γεμιστά

• Αρακάς

• Μπριάμ

Αυτά τα πιάτα έχουν ένα κοινό στοιχείο που τα συνδέει και αυτό δεν είναι άλλο από το ελαιόλαδο. Και τα πέντε αυτά πιάτα ανήκουν στην κατηγορία των παραδοσιακών λαδερών φαγητών. Παρότι πρόκειται για πιάτα οικεία και αγαπημένα σε όλους, η πρόκληση μόνο εύκολη δεν είναι.

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Ο χρόνος μαγειρικής, που θα έχουν στη διάθεσή τους οι δύο μπριγάδες, θα είναι 120 λεπτά. Στον χρόνο αυτό περιλαμβάνεται και η αποθήκη τροφίμων, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Σε αυτές τις δύο ώρες κάθε μπριγάδα θα πρέπει να ετοιμάσει αυτά τα πέντε λαδερά πιάτα σε δύο εκδοχές: παραδοσιακή & υψηλής γαστρονομίας. Οι τρεις chef κριτές μαζί με τον καλεσμένο τους Νίκο Θωμά θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν τις δημιουργίες των δύο μπριγάδων.

Ποια από τις δύο μπριγάδες, Μπλε ή Κόκκινη, θα καταφέρει απόψε να πάρει τον τρίτο πολύτιμο πόντο;