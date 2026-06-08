Πλήθος κόσμου πανηγύριζε, παιδιά χοροπηδούσαν ενθουσιασμένα και πολλοί κυμάτιζαν κινεζικές και βορειοκορεάτικες σημαίες και ανθοδέσμες κατά την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ στην Πιονγιάνγκ.

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ και η σύζυγός του προσγειώθηκαν στη Βόρεια Κορέα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και τη σύζυγό του Ρι Σολ Γιου να τους καταχειροκροτούν. Η υποδοχή του κινεζικού ζεύγους ήταν μεγαλειώδης και πολύχρωμη.

Ο Σι Τζινπίνγκ και η Πενγκ Λιγουάν έφτασαν στο αεροδρόμιο της Πιονγιάνγκ και εκεί τους υποδέχτηκαν ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η Ρι Σολ Γιου, πλαισιωμένοι από πανό που έγραφαν «Αιώνια Φιλία μεταξύ Βόρειας Κορέας και Κίνας» και «Ζήτω η Αδιάρρηκτη Φιλία και Ενότητα μεταξύ Βόρειας Κορέας και Κίνας». Και τους καταχειροκρότησαν.

Το κινεζικό ζεύγος συνοδεία εντυπωσιακής αυτοκινητοπομπής έφτασε στη συνέχεια στην πλατεία Kim Il Sung της Πιονγιάνγκ, όπου τους περίμενε μία στρατιωτική μπάντα και ένα πλήθος που πανηγύριζε και περίμενε με ανυπομονησία την άφιξή του, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, Xinhua.

{https://x.com/clashreport/status/2063968620837847066}

Κατά το πρωτόκολλο, ο Σι Τζινπίνγκ επιθεώρησε την τιμητική φρουρά του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού, δηλαδή της επίλεκτης τελετουργικής μονάδας του στρατού της Βόρειας Κορέας, η οποία φώναξε, στα κορεατικά, «Εύχομαι στον σύντροφο Σι Τζινπίνγκ υγεία».

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Σε πλάνα που έδειξε το κινεζικό πρακτορείο, ο ενθουσιασμός περίσσευε. Πλήθος κόσμου πανηγύριζε, παιδιά χοροπηδούσαν ενθουσιασμένα, άλλοι κυμάτιζαν κινεζικές και βορειοκορεάτικες σημαίες, μπαλόνια και ανθοδέσμες. Μέσα από τραγούδια, χορούς και ακροβατικά, καλλιτέχνες σε ειδική τελετή, που είχε διοργανωθεί για το κινεζικό ζεύγος, γιόρτασαν την επιστροφή του Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα και «εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συναισθήματα για περαιτέρω ενίσχυση της παραδοσιακής φιλικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών» όπως μετέδωσε χαρακτηριστικά στο κινεζικό πρακτορείο.

{https://x.com/MLTTimzz/status/2064026489763316015}

Οι δεσμοί μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας βρίσκονται σε ένα «ιστορικό σημείο», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος κατά την πολύχρωμη, ομολογουμένως υποδοχή που του επιφύλαξε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, στην πρώτη του επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα μετά από επτά χρόνια.

Ο Σι Τζινπίνγκ επαίνεσε τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας, λέγοντας μεταξύ άλλων πως οι δύο χώρες «επωμίζονται νέες αποστολές».

Τι σημαίνει η επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα

Το πρώτο ταξίδι του Κινέζου προέδρου στο εξωτερικό για φέτος έχει ωστόσο μία ιδιαίτερη διπλωματική σημασία. Ο Κινέζος πρόεδρος συνήθως ταξιδεύει εκτός χώρας τρεις έως τέσσερις φορές το χρόνο, αλλά το πρώτο ετήσιο ταξίδι πάντα μπαίνει στο μικροσκόπιο, καθώς συχνά στέλνει τα μηνύματα της Κίνας για τις διπλωματικές προτεραιότητες της χρονιάς.

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Ενδεικτικά αναφέρεται πως το 2022, μετά από μια μακρά απουσία από ταξίδια στο εξωτερικό λόγω της πανδημίας, ο Σι Τζινπίνγκ επισκέφθηκε το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν τον Σεπτέμβριο, Αυτό σηματοδότησε μία μετατόπιση στις αυξημένες δεσμεύσεις της Κίνας με την Κεντρική Ασία. Τον επόμενο χρόνο, το 2023, ο Σι Τζινπίνγκ έκανε το πρώτο του ταξίδι για τη χρονιά στη Ρωσία. Αυτό το ταξίδι αποτέλεσε και την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον περασμένο χρόνο. Συνολικά, ο Σι Τζινπίνγκ έχει επισκεφθεί τη Ρωσία 11 φορές από το 2013, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

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Το 2024, ο Κινέζος πρόεδρος επέλεξε για το πρώτο ου ταξίδι στο εξωτερικό, τον Μάιο, την Ευρώπη, όπου πραγματοποίησε μία τριήμερη επίσκεψη σε Γαλλία, Σερβία και Ουγγαρία ενώ πέρυσι το 2025, το πρώτο του ταξίδι ήταν στα κράτη της ASEAN (της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας) δηλαδή το Βιετνάμ, τη Μαλαισία και την Καμπότζη, τον Απρίλιο.

{https://x.com/En_chinaNewsX/status/2064009761260179621}

Με πληροφορίες του BBC/Xinhua