Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο και ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στην Πιονγκγιάνγκ, ενισχύοντας τη συνεργασία Βόρειας Κορέας - Λευκορωσίας υπό κυρώσεις.

Ιστορική συμφωνία φιλίας υπέγραψε το μεσημέρι της Πέμπτης, 26/3, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια συνόδου στην Πιονγκγιάνγκ μεταξύ των δύο βασικών συμμάχων της Ρωισίας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σε μία κίνηση, η οποία αναμένεται να συζητηθεί ιδιαίτερα, ο Λουκασένκο προσέφερε στον Κιμ Γιονγκ Ουν ένα αυτόματο πολεμικό τουφέκι, λέγοντας του αστειυόμενος «Σε περίπτωση που εμφανιστούν οι εχθροί». Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξέτασε με ενδιαφέρον το όπλο, δοκιμάζοντας ακόμη και τον μηχανισμό επαναγέμισης. Σε ανταπόδοση, χάρισε στον Λευκορώσο πρόεδρο ένα βάζο κατασκευασμένο από οβίδες, με ένθετη απεικόνιση του ίδιου.

Η συνάντηση ανέδειξε τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ δύο χωρών που τελούν υπό διεθνείς κυρώσεις και έχουν στηρίξει ενεργά τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει παράσχει στη Μόσχα πυρομαχικά και στρατεύματα, ιδίως στην περιοχή του Κουρσκ. Από την πλευρά του, ο Λουκασένκο επέτρεψε τη χρήση της Λευκορωσίας ως εφαλτήριο για τη ρωσική εισβολή το 2022 και συμφώνησε στη φιλοξενία ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, το οποίο συνορεύει με τρεις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Διπλωματική ισορροπία

Η επίσκεψη του Λουκασένκο — η πρώτη του στη Βόρεια Κορέα μετά από 33 χρόνια στην εξουσία — αναδεικνύει μια λεπτή διπλωματική ισορροπία. Από τη μία πλευρά, ενισχύει δεσμούς με χώρες εχθρικές προς τη Δύση και φιλικές προς τη Ρωσία, ενώ από την άλλη, επιχειρεί να αποκαταστήσει σχέσεις με δυτικές δυνάμεις.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από συνάντηση με απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, καθώς και την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, μιας κίνηση που φέρεται να συνδέεται με χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Belta, ο Λουκασένκο δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εισέρχονται σε «θεμελιωδώς νέο στάδιο». Από την πλευρά του, ο Κιμ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες συμμερίζονται κοινές θέσεις σε πολλά ζητήματα και εξέφρασε την αντίθεσή του στην «αδικαιολόγητη πίεση της Δύσης προς τη Λευκορωσία».

«Συνάντηση δικτατόρων για δικτάτορες»

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, επικριτές θεωρούν ότι η συνεργασία αυτή εστιάζει κυρίως στην παράκαμψη των κυρώσεων και στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας. Ο Φρανάκ Βιατσόρκα, στενός συνεργάτης της εξόριστης αντιπολιτευόμενης ηγέτιδας Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, δήλωσε ότι η επίσκεψη «δεν προσφέρει τίποτα στους πολίτες».

«Για τους Λευκορώσους, αυτή η επίσκεψη δεν σημαίνει τίποτα — δεν φέρνει οφέλη, ούτε αλλαγή, ούτε ελπίδα. Πρόκειται για μια συνάντηση δικτατόρων, για δικτάτορες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τον περιορισμένο όγκο εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, η κοινή τους εμπειρία στην αντιμετώπιση διεθνών κυρώσεων φαίνεται να λειτουργεί ως βασικός άξονας σύγκλισης, με τη Βόρεια Κορέα να τιμωρείται για το πυρηνικό της πρόγραμμα και τη Λευκορωσία για το πολιτικό της καθεστώς και τη στήριξη προς τη Μόσχα.

Με πληροφορίες του Reuters