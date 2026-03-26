Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν σενάρια για πιθανή εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου έως και τα 200 δολάρια ανά βαρέλι, στο πλαίσιο προετοιμασίας για ακραία ενδεχόμενα που σχετίζονται με την ένταση στη Μέση Ανατολή και πιθανή παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ανάλυση αφορά τη μοντελοποίηση των επιπτώσεων που θα είχε μια τόσο μεγάλη άνοδος των τιμών στην οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για συνήθη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων και όχι για πρόβλεψη ότι οι τιμές θα φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι εξετάζεται συγκεκριμένα σενάριο πετρελαίου στα 200 δολάρια. Εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι αρχές αξιολογούν πάντα διαφορετικά σενάρια τιμών ενέργειας και τις οικονομικές επιπτώσεις τους, αλλά δεν υπάρχει τέτοια συγκεκριμένη πρόβλεψη, ενώ τόνισε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας και των ενεργειακών αγορών.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με το αμερικανικό αργό να σημειώνει άνοδο περίπου 30% και το Brent σχεδόν 40%. Οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλούν ανησυχία για περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ένα ενδεχόμενο πετρέλαιο στα 200 δολάρια θα αποτελούσε σοβαρό σοκ για την παγκόσμια οικονομία, καθώς σε πραγματικούς όρους τιμών κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί μόνο μία φορά τα τελευταία 50 χρόνια, λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Ακόμη και τιμές γύρω στα 170 δολάρια θα μπορούσαν να αυξήσουν τον πληθωρισμό σε ΗΠΑ και Ευρώπη και να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κεντρικές τράπεζες σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία παρακολουθούν ήδη τις εξελίξεις, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τους πληθωριστικούς κινδύνους και ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξήσεις επιτοκίων το επόμενο διάστημα.

Η πορεία των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και από το κατά πόσο θα υπάρξει συμφωνία που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης.