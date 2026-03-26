Έφτασε η μέρα και για την δεύτερη πληρωμή για τις συντάξεις Απριλίου. Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου έφερε νωρίτερα τα χρήματα στα ΑΤΜ ενώ σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Την Δευτέρα χρήματα είδαν οι συνταξιούχοι για τις κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Αν και η επίσημη ημερομηνία για την δεύτερη και τελευταία πληρωμή για τις συντάξεις Απριλίου είναι αύριο, εντούτοις, τα χρήματα θα πιστωθούν από σήμερα το απόγευμα, μετά τις 4-5 μμ. Συγκεκριμένα, σήμερα θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.