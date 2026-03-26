Τα μπλε τιμολόγια διάρκειας 14 και 24 μηνών φαίνεται να αποσύρονται από την αγορά σταδιακά, ενώ οι τιμές για τα 12μηνα αυξάνονται.

Έρχονται αυξήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο, ενώ την ίδια στιγμή ανατροπές σημειώνονται στα σταθερά τιμολόγια, τα οποία δεν καταργούνται, αλλά γίνονται ακριβότερα.

Παρά τις ανατιμήσεις, τα σταθερά τιμολόγια εξακολουθούν να λειτουργούν ως βασικό «εργαλείο» προστασίας για τους καταναλωτές, ειδικά για όσους πρόλαβαν να κλειδώσουν τιμές τους περασμένους μήνες. Σε αντίθεση με τα κυμαινόμενα προϊόντα, όπου οι λογαριασμοί επηρεάζονται άμεσα από τις μηνιαίες διακυμάνσεις, τα σταθερά συμβόλαια προσφέρουν προβλεψιμότητα και περιορίζουν την έκθεση σε αιφνίδιες αυξήσεις.

Στελέχη της αγοράς τονίζουν ότι ακόμη και με υψηλότερες τιμές, τα «μπλε» τιμολόγια διατηρούν την ελκυστικότητά τους, καθώς συνεχίζουν να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των κυμαινόμενων επιλογών. Οι προμηθευτές λόγω της ανόδου της χονδρεμπορικής τιμής αλλά και της μεγάλης αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν τα μπλε τιμολόγια με σκεπτικισμό. Είναι ωστόσο υποχρεωμένοι να τηρήσουν τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν το δικαίωμα να διακόψουν μια σύμβαση σταθερής τιμής που έχουν συνάψει τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που επανεξετάζουν την εμπορική πολιτική τους υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων, επιχειρώντας να περιορίσουν την έκθεσή τους σε συμβόλαια πολύ χαμηλής τιμής. Έτσι ορισμένα σταθερά προϊόντα έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάψουν να υπάρχουν μπλε τιμολόγια αφού οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν προϊόντα σταθερής τιμής.

Πρέπει ωστόσο να θεωρείται βέβαιο ότι θα ανακοπεί η επέκταση τους κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει και κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση του 2022-2023.

Η μέση τιμή του Μαρτίου διαμορφώνεται στα 93,65 ευρώ/MWh καιείναι αυξημένη σχεδόν κατά 20% από τον Φεβρουάριο που ήταν στα 78,35 ευρώ/MWh. Για σήμερα η μέση τιμή χονδρικής έχει διαμορφωθεί στα 83,46 ευρώ/MWh λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής. Συγκεκριμένα οι ΑΠΕ καλύπτουν το 41,41% του μείγματος, το φυσικό αέριο έχει πέσει στο 28,54% ενώ και τα υδροηλεκτρικά που φαίνεται ότι πλέον δεν έχουν προβλήματα υπερχείλισης των φραγμάτων κρατιούνται στο 6,14%.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σήμερα για δεύτερη ημέρα καταγράφονται πολλές ώρες μηδενικών τιμών και συγκεκριμένα από 9:30 το πρωί έως και τις 3:30 το απόγευμα. Έτσι η κατώτατη τιμή στη χονδρική αγορά είναι το μηδέν και η ανώτατη είναι σχετικά χαμηλή στα 175,68 ευρώ/MWh. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στις 25 Μαρτίου οπότε και λόγω της περιορισμένης ζήτησης εξαιτίας της αργίας η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 78,87 ευρώ/MWh με πολύ μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα (58,98%) αλλά και πολλές περισσότερες ώρες μηδενικών τιμών δηλαδή από τις 8 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας και την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου κατά περίπου 50% σε ένα μήνα αναμένεται να ενσωματωθούν στα τιμολόγια Απριλίου που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές την επόμενη εβδομάδα.

Ταυτόχρονα το φυσικό αέριο από περίπου 31 ευρώ/MWh που ήταν η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στο τέλος Φεβρουαρίου, σε όλη τη διάρκεια του Μαρτίου κινήθηκε ανοδικά, ακολουθώντας τις τιμές του πετρελαίου λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσε ο πόλεμος. Αποτέλεσμα ήταν τις τελευταίες ημέρες να κινείται μεταξύ 55 και 60 ευρώ/MWh. Υπενθυμίζεται δε η υστέρηση κατά ένα μήνα στην ενσωμάτωση των τιμών του φυσικού αερίου όπως διαμορφώνονται στο ολλανδικό TTF στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.