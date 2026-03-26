Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για το 2026 έρχεται με σημαντικές αλλαγές, περισσότερους δικαιούχους και νωρίτερη έναρξη, καθώς για πρώτη φορά θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου αντί για τον Ιούνιο. Το φετινό πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να πραγματοποιήσουν επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται έως και 10 ή 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Παράλληλα, αυξάνεται η επιδότηση σε περιόδους αιχμής, ενώ αλλάζει και η μοριοδότηση, με τους πολύτεκνους να αποκτούν προτεραιότητα. Σημαντική αλλαγή αποτελεί επίσης η ένταξη των ανάδοχων μητέρων και η διεύρυνση των παροχών μητρότητας.

Ο παρακάτω οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

1. Πότε ξεκινά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026;

Το πρόγραμμα ξεκινά φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, την 1η Μαΐου 2026, αντί για τον Ιούνιο που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Η αλλαγή έγινε ώστε να αποσυμφορηθεί η περίοδος αιχμής και να έχουν οι δικαιούχοι περισσότερες επιλογές για διακοπές.

2. Πόσα vouchers θα δοθούν και ποιος είναι ο προϋπολογισμός;

Για το 2026 θα δοθούν συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ.

3. Τι καλύπτει η επιταγή κοινωνικού τουρισμού;

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος και καλύπτει έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

4. Υπάρχουν περιοχές με δωρεάν περισσότερες διανυκτερεύσεις;

Ναι. Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

5. Υπάρχει αυξημένη επιδότηση σε συγκεκριμένες περιόδους;

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

6. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος;

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που έχουν είτε 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση ΙΚΑ, είτε 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, είτε επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών, είτε συνολικά 50 ημέρες από τα παραπάνω. Δικαιούχοι είναι επίσης άνεργοι ΑμεΑ εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο ανέργων.

7. Τι αλλάζει φέτος στη μοριοδότηση και στις κατηγορίες δικαιούχων;

Οι πολύτεκνες οικογένειες αποκτούν αυξημένη μοριοδότηση και εντάσσονται στην κατηγορία υψηλής προτεραιότητας μαζί με τα Άτομα με Αναπηρία. Παράλληλα, στο πρόγραμμα εντάσσονται πλέον και οι ανάδοχες μητέρες, οι οποίες εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες στις παροχές.

8. Ποιες κατηγορίες μητέρων καλύπτονται πλέον από τις παροχές μητρότητας;

Οι παροχές προστασίας μητρότητας καλύπτουν πλέον φυσικές μητέρες, θετές μητέρες, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης και ανάδοχες μητέρες, διευρύνοντας σημαντικά το πλαίσιο κοινωνικής προστασίας.