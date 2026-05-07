Ανάλυση της Washington Post, που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, πιστοποιεί για πρώτη φορά πως η έκταση της καταστροφής στις αμερικανικές σρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο έχει αναγνωριστεί δημόσια από την αμερικανική κυβέρνηση.

Συνολικά 228 δομές ή εξοπλιστικά συστήματα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς - από στρατώνες, αποθήκες καυσίμων και αεροσκάφη έως κρίσιμο εξοπλισμό ραντάρ, επικοινωνιών και αντιαεροπορικής άμυνας.

Η απειλή αεροπορικών επιθέσεων κατέστησε ορισμένες από τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πολύ επικίνδυνες για να επανδρώνονται σε κανονικά επίπεδα, με τους διοικητές να μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού εκτός εμβέλειας των ιρανικών πυρών, από την αρχή κιόλας του πολέμου.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, από τις 28 Φεβρουαρίου επτά μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις στην περιοχή - έξι στο Κουβέιτ και ένας στη Σαουδική Αραβία - ενώ περισσότεροι από 400 στρατιώτες είχαν τραυματιστεί έως τα τέλη Απριλίου. Αν και οι περισσότεροι τραυματίες επέστρεψαν στην υπηρεσία μέσα σε λίγες ημέρες, τουλάχιστον 12 υπέστησαν τραυματισμούς που οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν σοβαρούς.

Για την έρευνά της - έναν από τους πρώτους ολοκληρωμένους δημόσιους απολογισμούς των ζημιών σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - η Washington Post εξέτασε περισσότερες από 100 δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που δημοσιεύτηκαν από το Ιράν. Η Post επαλήθευσε τη γνησιότητα 109 από αυτές τις εικόνες συγκρίνοντάς τες με εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης από το δορυφορικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus, καθώς και με εικόνες υψηλής ανάλυσης της Planet όπου ήταν διαθέσιμες.

Η Post απέκλεισε 19 ιρανικές εικόνες από την ανάλυση ζημιών επειδή οι συγκρίσεις με το Copernicus δεν οδήγησαν σε σαφή συμπεράσματα. Δεν βρέθηκε καμία ιρανική εικόνα που να έχει υποστεί επεξεργασία.

Σε ξεχωριστή αναζήτηση εικόνων της Planet (εταιρεία δορυφορικής απεικόνισης), οι συντάκτες της Post εντόπισαν 10 κατεστραμμένες κατασκευές που δεν είχαν καταγραφεί στις εικόνες που δημοσίευσε το Ιράν. Συνολικά, η Washington Post εντόπισε 217 δομές και 11 κομμάτια εξοπλισμού που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε 15 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Ειδικοί που εξέτασαν την ανάλυση της Post δήλωσαν ότι οι συγκεκριμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις υποδηλώνουν πως ο αμερικανικός στρατός υποτίμησε τις ικανότητες στόχευσης του Ιράν, δεν προσαρμόστηκε επαρκώς στον σύγχρονο πόλεμο drones και άφησε ορισμένες βάσεις ανεπαρκώς προστατευμένες.

«Οι ιρανικές επιθέσεις ήταν ακριβείς. Δεν υπάρχουν τυχαίοι κρατήρες που να δείχνουν αστοχίες», δήλωσε ο Mark Cancian, ανώτερος σύμβουλος στο Center for Strategic and International Studies και απόστρατος συνταγματάρχης των Πεζοναυτών, ο οποίος εξέτασε τις ιρανικές εικόνες κατόπιν αιτήματος της Post. Η Washington Post είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι η Ρωσία παρείχε στο Ιράν πληροφορίες για τη στόχευση αμερικανικών δυνάμεων.

Ορισμένες από τις ζημιές ενδέχεται να σημειώθηκαν αφού τα αμερικανικά στρατεύματα είχαν ήδη αποχωρήσει από τις βάσεις, αφήνοντάς τις απροστάτευτες. Ο Cancian και άλλοι ειδικοί δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως οι επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να διεξάγει μια εκστρατεία βομβαρδισμών στο Ιράν.

Η U.S. Central Command, που έχει την ευθύνη για τη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομερή σύνοψη των ευρημάτων της Washington Post. Εκπρόσωπος του στρατού αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό των ζημιών από ειδικούς ως εκτεταμένων ή ως ένδειξη αποτυχιών, λέγοντας ότι η εκτίμηση καταστροφών είναι σύνθετη διαδικασία και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι παραπλανητική.