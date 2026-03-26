Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα 898 εκατ. ευρώ.

Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα ξεκίνησε το 2026, καθώς για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 2,99 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο των 1,957 δισ. ευρώ και το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2025.

Παράλληλα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα 898 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ. Η υπέρβαση του στόχου αποδίδεται κυρίως στη συγκράτηση των δαπανών, οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με τον στόχο, κυρίως λόγω χαμηλότερων πληρωμών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ετεροχρονισμών πληρωμών.

Στο σκέλος των εσόδων, η εικόνα των φόρων είναι μεικτή, με τον ΦΠΑ να κινείται καλύτερα από τον στόχο και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης να παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση. Συνολικά τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11,78 δισ. ευρώ, ενώ αν εξαιρεθεί η επίδραση της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 11,474 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 386 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 5,487 δισ. ευρώ και εμφανίζονται αυξημένα έναντι του στόχου κατά 351 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εάν αφαιρεθεί η επίδραση από τη σύμβαση της Εγνατίας Οδού, η υπέρβαση περιορίζεται σε περίπου 45 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι ο ΦΠΑ κινείται ελαφρώς πάνω από τον στόχο, κυρίως λόγω της κατανάλωσης.

Σημαντική υστέρηση καταγράφηκε στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπου τα έσοδα ανήλθαν σε 869 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 223 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω χαμηλότερων εισπράξεων από ενεργειακά προϊόντα. Μικρή υστέρηση εμφανίζουν και οι φόροι ακίνητης περιουσίας, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 177 εκατ. ευρώ και να είναι μειωμένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ανήλθαν συνολικά σε 4,394 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ωστόσο η εικόνα στο εσωτερικό της κατηγορίας είναι διαφοροποιημένη. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κινήθηκε πάνω από τον στόχο κατά 83 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν μειωμένος κατά 84 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι εισοδήματος μειωμένοι κατά 89 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.