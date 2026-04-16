Το ΔΝΤ παραδοσιακά τηρεί πιο συντηρητική στάση στις προβλέψεις του.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη από την έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εμφανίστηκε καθησυχαστικός απέναντι στις αναθεωρημένες προβλέψεις του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν αλλάζει στρατηγική παρά την εκτίμηση για επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8%.

Όπως ανέφερε, το ΔΝΤ παραδοσιακά τηρεί πιο συντηρητική στάση στις προβλέψεις του, επισημαίνοντας ότι η αναθεώρηση προς τα κάτω της ανάπτυξης και προς τα πάνω του πληθωρισμού αποτελεί διεθνές φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει τόσο την Ευρωζώνη όσο και μεγάλες οικονομίες όπως η γερμανική. Απέδωσε το νέο περιβάλλον στις σοβαρές διεθνείς αναταράξεις που προκαλεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα στήριξης για τους πολίτες, ιδίως για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος ζωής για τα νοικοκυριά, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση διαθέτει πλέον εμπειρία από την ενεργειακή κρίση του 2022 ώστε να εφαρμόζει πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η στήριξη στο diesel, το fuel pass και οι παρεμβάσεις για το κόστος των λιπασμάτων, ενώ επανέλαβε ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω φοροελαφρύνσεων παραμένει κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής πολιτικής.

Αναφερόμενος στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, ο υπουργός τόνισε ότι η χώρα είναι σήμερα πολύ λιγότερο ευάλωτη σε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση σε σχέση με το παρελθόν. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη κινείται σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ότι τα πλεονάσματα είναι ισχυρά, το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται και η οικονομική πρόοδος στηρίζεται σε πιο υγιείς βάσεις, όπως η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διάρκεια της κρίσης ως καθοριστικό παράγοντα για το εύρος των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν, σημειώνοντας ότι διαφορετικά δεδομένα δημιουργεί μια κρίση ολίγων εβδομάδων και διαφορετικά μια κρίση μηνών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες σε κάθε σενάριο.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, προανήγγειλε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να κινηθεί υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, διευκρινίζοντας όμως ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος δεν ταυτίζεται αυτομάτως με την υπεραπόδοση, καθώς πλέον ισχύει ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών και απαιτείται συνεννόηση με τις Βρυξέλλες για το περιθώριο πρόσθετων παρεμβάσεων. Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι κάθε πρόσθετος πόρος που προκύπτει από την καλύτερη πορεία της οικονομίας επιστρέφει στην κοινωνία.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ ως εν δυνάμει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, εφόσον η περιοχή δεν επανέλθει άμεσα σε ομαλή λειτουργία. Όπως εξήγησε, οι επιπτώσεις από ενδεχόμενη παρατεταμένη διακοπή στη ροή ενέργειας και εμπορευμάτων ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70, με σοβαρές συνέπειες τόσο στις τιμές της ενέργειας όσο και στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν σύντομα, οι συνέπειες δεν θα εξαλειφθούν άμεσα, καθώς σημαντικές ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί ζημιές και θα απαιτηθεί χρόνος για την αποκατάστασή τους. Αυτό, όπως είπε, σημαίνει ότι μέρος των πληθωριστικών πιέσεων θα παραμείνει για αρκετό διάστημα και η κυβέρνηση προετοιμάζει ανάλογες παρεμβάσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κομισιόν, η οποία ήδη έχει καθορίσει το πλαίσιο των επιτρεπόμενων μέτρων στήριξης, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις προσωρινές, στοχευμένες και δημοσιονομικά υπεύθυνες. «Δεν πρέπει να δημιουργηθεί δημοσιονομική κρίση μέσα από μια ενεργειακή κρίση», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια και θα παρέμβει όπου χρειαστεί ώστε να προστατεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.