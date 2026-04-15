Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 4,39 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο των 2,73 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 17,28 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τις έκτακτες επιδράσεις από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και την άδεια καζίνο στο Ελληνικό διαμορφώθηκαν σε 16,84 δισ. ευρώ.

Συνολικά, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 παρουσίασε πλεόνασμα 1,49 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 0,11 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,61 δισ. ευρώ.

Μετά τις προσαρμογές για ετεροχρονισμούς πληρωμών σε εξοπλιστικά, επενδυτικά και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, καθώς και για την καταγραφή του τιμήματος από την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, η καθαρή υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου περιορίζεται στα 0,41 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν συνολικά σε 18,51 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,69 δισ. ευρώ έναντι στόχου, ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,93 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 0,20 δισ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,93 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,19 δισ. ευρώ έναντι στόχου, κυρίως λόγω επιστροφής ΦΠΑ που συνδέεται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Σε επίπεδο Μαρτίου, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,53 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,82 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, με τα φορολογικά έσοδα να διαμορφώνονται σε 5,50 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με τον στόχο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 17,02 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 0,91 δισ. ευρώ έναντι στόχου, κυρίως λόγω μετακύλισης πληρωμών σε εξοπλιστικά και επενδυτικά προγράμματα. Παράλληλα, οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 2,07 δισ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με το 2025 αλλά χαμηλότερες από τον στόχο κατά 0,44 δισ. ευρώ.