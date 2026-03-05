Η απονομή χάρης έγινε κατόπιν προτροπής του Ντόναλντ Τραμπ.

Χάρη σε 15 κρατούμενους που είχαν φυλακιστεί για πολιτικούς λόγους απένειμε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ύστερα από προτροπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κυβερνητικές πηγές της Λευκορωσίας αναφέρουν ότι οι 15 εξέτιαν ποινές για εξτρεμιστικά αδικήματα, μια κατηγορία που οι Αρχές απαγγέλουν συχνά εναντίον των πολιτικών τους αντιπάλων. Τρία άτομα που είχαν καταδικαστεί για άλλα απροσδιόριστα εγκλήματα αφέθηκαν επίσης ελεύθερα.

Ο Τραμπ άρχισε ξανά πέρυσι τις επαφές με τον Λουκασένκο, ο οποίος αντιμετωπίζεται εδώ και καιρό κυρώσεις από τη Δύση. Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Τζον Κόουελ, έπεισε τον Λουκασένκο τον Δεκέμβριο να απελευθερώσει 123 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης Άλες Μπιαλιάτσκι και των γνωστών προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης Μαρία Καλέσνικοβα και Βίκταρ Μπαμπαρίκα. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις για το κάλιο που εξάγει η Λευκορωσία και συνιστά ένα βασικό συστατικό των λιπασμάτων.

Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Σβιτλάνα Τιχανόφσκαγια χαιρέτισε τις απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων που έγιναν σήμερα , αλλά είπε ότι πολλοί περισσότεροι παραμένουν στη φυλακή.

«Κάθε πολιτικός κρατούμενος που απελευθερώνεται είναι μια ζωή που σώζεται», έγραψε σε ανάρτηση της στο X. «Αλλά περισσότεροι από 1.100 παραμένουν πίσω από τα κάγκελα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε μέχρι να απελευθερωθούν όλοι».

Οι αρχές της Λευκορωσίας δεν κατονόμασαν όσους απελευθερώθηκαν στην τελευταία ομάδα, αλλά δήλωσαν ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται 11 γυναίκες.