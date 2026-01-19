Υγειονομικός συναγερμός στις φυλακές Κασσαβέτειας για τα κρούσματα φυματίωσης, πώς ανιχνεύθηκαν.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες του Βόλου μετά τον εντοπισμό δύο κρουσμάτων φυματίωσης σε δύο κρατουμένους των φυλακών Κασσαβέτειας.

Σύμφωνα με το gegonota.news τα κρούσματα διαγνώστηκαν σε δύο κρατούμενους, έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό. Το περιστατικό εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω των συνθηκών συνωστισμού που επικρατούν στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Όπως καταγγέλλεται η φυλακή λειτουργεί με πληρότητα που ξεπερνά το 113%, γεγονός που, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή αερισμό και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης του νοσήματος. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί η ιχνηλάτηση επαφών, καθώς αναζητείται και τρίτο πρόσωπο εκτός φυλακής, το οποίο φέρεται να είχε επαφή με έναν από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου.

Ήδη, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει λάβει εντολή να προχωρήσει σε μαζικούς ελέγχους με δοκιμασία Mantoux στους κρατούμενους, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να φέρουν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, ακόμη και χωρίς κλινικά συμπτώματα. Όπως επισημαίνεται, μια θετική αντίδραση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ενεργή νόσο, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθούν δεκάδες κρατούμενοι σε ακτινογραφικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα ενεργά κρούσματα. Παράλληλα, σε εξετάσεις υποβάλλονται οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της φυλακής.