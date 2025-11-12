Εκτιμάται ότι 10,7 εκατ. άνθρωποι προσβλήθηκαν από φυματίωση πέρυσι.

Περίπου 1,23 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φυματίωση το 2024, καθώς παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου από μολυσματική νόσο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σε σύγκριση με το 2023, οι θάνατοι λόγω φυματίωσης μειώθηκαν κατά 3% πέρυσι. Επίσης ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε κατά περίπου 2% παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από φυματίωση το 2024: 5,8 εκατομμύρια άνδρες, 3,7 εκατομμύρια γυναίκες και 1,2 εκατ. παιδιά, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΠΟΥ.

Η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες και μεταδίδεται μέσω του αέρα. Τα δύο τρίτα των κρουσμάτων πέρυσι προέρχονταν από οχτώ χώρες: Ινδία (25%), Ινδονησία (10%), Φιλιππίνες (6,8%), Κίνα (6,5%), Πακιστάν (6,3%), Νιγηρία (4,8%), ΛΔ Κονγκό (3,9%) και Μπανγκλαντές (3,6%). Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

«Για πρώτη φορά μετά την πανδημία της Covid-19, που διατάραξε τις υπηρεσίες υγείας, τα κρούσματα και οι θάνατοι μειώθηκαν» δήλωσε η Τερέζα Κασάεβα, η επικεφαλής του τμήματος HIV, φυματίωσης, ηπατίτιδας και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων του ΠΟΥ.

«Οι δημοσιονομικές περικοπές και η επιδημία απειλούσαν να εξαλείψουν την πρόοδο που επιτύχαμε με δυσκολία, αλλά χάρη στην πολιτική δέσμευση, τις επενδύσεις και τη διεθνή αλληλεγγύη, μπορούμε να αναστρέψουμε την τάση και να εξαλείψουμε αυτή τη μάστιγα, μια για πάντα», συμπλήρωσε.

Από το 2020 παραμένει στάσιμη η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της φυματίωσης. Πέρυσι ήταν διαθέσιμα 5,9 δισ. δολάρια για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, ενώ για την κάλυψη των αναγκών έως το 2027 απαιτούνται 22 δισεκατομμύρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP