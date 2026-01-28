Η απόφαση λήφθηκε μετά από εισηγήσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Κλειστά θα παραμείνουν μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου το 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Νέας Αγχιάλου και το Δημοτικό Σχολείο Κασσαβέτειας, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης σε παιδιά που κρατούνται στην Κασσαβέτεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το gegonota.news. έκλεισαν οι ανωτέρω δύο σχολικές μονάδες όπου παρακολουθούν μαθήματα παιδιά που κρατούνται στις φυλακές Κασσαβέτειας μετά από αναστάτωση που προέκυψε στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μαγνησίας. Νωρίτερα σήμερα εκδόθηκε από τον Δήμο Βόλο απόφαση για αναστολή λειτουργίας των δύο επίμαχων σχολείων με τους εκπαιδευτικούς αυτών να ζητούν μέτρα προστασίας καθώς διδάσκουν και σε άλλα σχολεία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των ελέγχων, από τα 124 άτομα που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία Mantoux στις φυλακές, 35 βρέθηκαν θετικοί. Από αυτούς, οι 34 είναι κρατούμενοι –στην πλειονότητά τους ανήλικοι– ενώ ένας είναι σωφρονιστικός υπάλληλος. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων, μετά τη διάγνωση φυματίωσης σε έναν ανήλικο και έναν ενήλικο κρατούμενο, οι οποίοι απομονώθηκαν και νοσηλεύονται.

Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εξετάζουν πρόσθετα μέτρα για την προστασία της υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού, χωρίς να αποκλείεται η λήψη νέων αποφάσεων εφόσον τα δεδομένα το απαιτήσουν.