Ο Πούτιν έχει ισχυριστεί στο παρελθόν ότι οι πύραυλοι αυτοί είναι αδύνατο να αναχαιτιστούν επειδή οι ταχύτητές τους υποτίθεται ότι είναι 10 φορές μεγαλύτερες από εκείνη του ήχου.

Σε μία επίδειξη δύναμης και μόλις μία ημέρα μετά τους ισχυρισμούς περί φερόμενης επίθεσης με drοnes της Ουκρανίας σε κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικοί πύραυλοι Oreshnikτίθεται σε ενεργό υπηρεσία στη Λευκορωσία.

Σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η Ρωσία φαίνεται πως το ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik - ικανό να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές - έχουν τεθεί σε ενεργό υπηρεσία στη Λευκορωσία, χώρα που συνορεύει επίσης με τις Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία, όλες μέλη του ΝΑΤΟ.

Βίντεο που παρασχέθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2025 από την υπηρεσία Τύπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δείχνει μια μονάδα εξοπλισμένη με το ρωσικό κινητό επίγειο πυραυλικό σύστημα Oreshnikσε άγνωστη τοποθεσία στη Λευκορωσία.

«Η πυραυλική μεραρχία Oreshnik άρχισε να εκτελεί μαχητικές αποστολές σε καθορισμένες περιοχές στη χώρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.

Ο Πούτιν έχει ισχυριστεί στο παρελθόν ότι οι πύραυλοι αυτοί είναι αδύνατο να αναχαιτιστούν επειδή οι ταχύτητές τους υποτίθεται ότι είναι 10 φορές μεγαλύτερες από εκείνη του ήχου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στους ρωσικούς πυρηνικούς πυραύλους να φτάσουν σε ευρωπαϊκούς στόχους πιο γρήγορα, εάν αποθηκευτούν σε βάση στη Λευκορωσία. Οι ενδιάμεσοι πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 5.500 χλμ. (3.415 πύραυλοι), πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να χτυπήσουν οπουδήποτε στην Ευρώπη ή στη δυτική ακτή των ΗΠΑ από τη Ρωσία.

Το βίντεο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας την Τρίτη δεν διευκρίνισε πού τοποθετούνται τα πυραυλικά συστήματα στη Λευκορωσία αλλά τα έδειξε να μεταφέρονται σε δάση και να καμουφλάρονται με στρατιωτικά δίχτυα.

{https://twitter.com/KomissarWhipla/status/2005901170309525722}

«Η μεραρχία πυραύλων Oreshnik άρχισε να εκτελεί αποστολές μάχης σε καθορισμένες περιοχές της χώρας», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες που επικαλείται ο Guardian δείχνουν πυραύλους Oreshnik να βρίσκονται κοντά στο Krichev.

Δύο Αμερικανοί ερευνητές είχαν επισημάνει πριν από λίγες ημέρες ότι πίστευαν ότι οι υπερηχητικοί βαλλιστικοί πύραυλοι με πυρηνική ισχύ μεταφέρονται σε μια πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία. Αφού μελέτησαν τις δορυφορικές εικόνες του Planet Labs, ο Jeffrey Lewis και ο Decker Eveleth δήλωσαν ότι ήταν 90% βέβαιοι ότι οι Oreshnik θα τοποθετούνταν στην πρώην αεροπορική βάση κοντά στο Krichev, 307 χλμ. ανατολικά του Μινσκ.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι ανασκοπήσεις των εικόνων του Planet Labs αποκάλυψαν ένα βιαστικό κατασκευαστικό έργο που ξεκίνησε μεταξύ 4 και 12 Αυγούστου και έδειξε χαρακτηριστικά που συνάδουν με αυτά μιας ρωσικής βάσης στρατηγικών πυραύλων.

{https://twitter.com/warsurveillance/status/2005510624886116780}

Ένα «αδιάσειστο στοιχείο» σε μια φωτογραφία της 19ης Νοεμβρίου είναι ένα «σημείο μεταφοράς σιδηροδρομικών γραμμών στρατιωτικού επιπέδου» που περικλείεται από έναν φράχτη ασφαλείας, στον οποίο θα μπορούσαν να παραδοθούν με τρένο, πύραυλοι, οι κινητοί εκτοξευτές τους και άλλα εξαρτήματα, δήλωσε ο Eveleth.

{https://twitter.com/Tsihanouskaya/status/2006001023899582618}

«Ο Λουκασένκο έδειξε ότι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik - ικανό να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές - έχει τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία στη Λευκορωσία, φέρνοντας τους πυραύλους πιο κοντά στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αυτές οι απειλές για την ασφάλεια της Ευρώπης θα παραμείνουν όσο ο δικτάτορας παραμένει στην εξουσία» έγραψε σε ανάρτησή της η πολιτική αντίπαλος του Λουκασένκο στις εκλογές του 202, Σβιατλάνα Τιχανούσκαγια.

Με πληροφορίες του Guardian