Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 30χρονος στο Ηράκλειο, επιμένει στην αθωότητά του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για τον τραυματισμό της συζύγου του, έπειτα από πτώση της από το αυτοκίνητο της οικογένειας, στην Παντάνασσα του Ηρακλείου.

Ο 30χρονος απολογήθηκε σήμερα, Τετάρτη και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, όπως δήλωσε ο συνήγορός του, Ιωάννης Βέρρας. «Η αλήθεια είναι μία και μοναδική, ότι ο κατηγορούμενος δεν εξωτερίκευσε καμία ενέργεια… που οδήγησε στον τραυματισμό της», είπε ο δικηγόρος και πρόσθεσε πως ο κατηγορούμενος περιμένει την κατάθεση της συζύγου του, με την οποία «θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια».

Η 28χρονη νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και η κατάστασή της είναι σταθερή. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα να καταθέσει, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, επεσήμανε ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, Νίκος Στειακάκης.

«Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ατύχημα», υπογράμμισε από την πλευρά του και πρόσθεσε ότι «τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας».

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο της εξέτασης του μεγαλύτερου παιδιού του ζευγαριού- που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο- ο κ. Στειακάκης δήλωσε πως αυτό αποτελεί θέμα που θα εξετάσει η ανακρίτρια. Εφόσον διαταχθεί κάτι τέτοιο, η εξέταση του παιδιού θα γίνει όπως προβλέπεται από τον κώδικα και παρουσία ειδικού, συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.