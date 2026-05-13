Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων για την τραγωδά στην Ηλιούπολη, «την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανήλικους».

Την τήρηση της δεοντολογίας από όλους τους δημοσιογράφους ζητά η ΕΣΗΕΑμε ανακοίνωσή της, σε ό,τι αφορά στην τραγωδία στην Ηλιούπολη.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως αυτή είναι η ευθύνη όλων των δημοσιογράφων. «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή φαινόμενα υπερπροβολής και αντιδεοντολογικής κάλυψης της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, υπενθυμίζει σε όλους τους συναδέλφους και κυρίως στις διοικήσεις των ΜΜΕ την υποχρέωσή τους να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας».

Στην ίδια ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας πως «η δημοσιογραφία οφείλει να συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας την υπερβολή και τον εντυπωσιασμό».

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει «την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανήλικους αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων. Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στην τραυματία και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της αποθανούσης».