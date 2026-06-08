Το νομοσχέδιο αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις.

«Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα. Πρέπει ο πολίτης να ξέρει τι υπέγραψε και πρέπει να ξέρει και η τράπεζα σε ποιον έδωσε το δάνειο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Mega, στην εκπομπή Live News, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες.

Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, όπως επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. «Η τράπεζα δε θα μπορεί να επιβαρύνει τον πολίτη πάνω από 30% έως 50% του αρχικού κεφαλαίου που του δάνεισε», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και θα ισχύει για τις νέες συμβάσεις από τον Νοέμβριο και μετά, καθώς διαφορετικά «θα ήταν άδικο και θα δημιουργούσε προβλήματα».

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα να ζητούν επικοινωνία με εκπρόσωπο της τράπεζας, όταν γίνονται προσφορές από τα ιδρύματα μέσω ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη συμφωνία. «Αν θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τραπεζικού συστήματος και πολιτών, πρέπει να κάνουμε πράξη αυτά τα μέτρα διαφάνειας», σημείωσε, εξηγώντας πως θα έχει σχετικές συζητήσεις εφ' όλης της ύλης για το θέμα τις επόμενες ημέρες με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, καθώς και με τις καταναλωτικές οργανώσεις.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του εμπορικού σήματος Turkaegean, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε: «Το περίφημο εμπορικό σήμα Turkaegean το μπλοκάραμε και στον δεύτερο βαθμό της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Είμαστε πάνω από το θέμα, δεν έχει τελειώσει. Θα το πάμε μέχρι το τέλος, γιατί είναι ακραία προκλητικό».

Ο υπουργός σημείωσε ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο, τονίζοντας πως η κυβέρνηση εργάζεται για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της και να παρουσιάσει στους πολίτες ένα συγκεκριμένο σχέδιο για καλύτερη ζωή για τους περισσότερους Έλληνες και ασφάλεια για όλη τη χώρα μέχρι το 2030. «Ο τίτλος που θα έβαζα για την επόμενη εκλογική περίοδο, όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές, είναι αν θα πάμε προς το 2030 ή θα γυρίσουμε στο 2015», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως είπε, η μία επιλογή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, ενώ η άλλη είναι το «αντί-Νέα Δημοκρατία» και το «αντί-Μητσοτάκης», που, όπως εκτίμησε, φαίνεται ότι «θα εκφραστεί κυρίως από τον Αλέξη Τσίπρα».

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «δεν τον βλέπω να είναι πολύ διαφορετικός» σε σχέση με το παρελθόν, τονίζοντας πως επιχειρεί «με άλλο όνομα να μαζέψει πάλι περίπου τους ίδιους ανθρώπους». Τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας δεν λέει τίποτα για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης ή για τη συνεργασία του με την ακροδεξιά και πρόσθεσε: «Αυτό που πρέπει να πει είναι μια μεγάλη συγγνώμη για τον τοξικό διχασμό εκείνης της περιόδου, με εκείνο το περίφημο 'ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν'. Μπορεί να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί. Υπηρετούμε όλοι την πατρίδα μας».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως ελπίζει ότι τελικά δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Υπενθύμισε ότι υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας, σε κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά, ότι «έβαλε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή» και ότι στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για να εκλεγεί στη Νέα Δημοκρατία και όλο αυτό το διάστημα στην ηγεσία της κυβέρνησης. «Θα πρέπει να εξηγήσει τι είναι αυτό το κοσμογονικά αντίθετο με την παράταξή μας που τον οδηγεί εκεί», ανέφερε.

Τέλος, αναφορικά με την ακρίβεια, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι ο πληθωρισμός επηρεάζεται από διεθνείς παράγοντες, όπως οι τιμές της ενέργειας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη διαβίωσης και τα τρόφιμα, σημείωσε πως «δουλεύει σοβαρά το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων ανά κωδικό και ανά προϊόν» και πρόσθεσε ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή «κάνει εκατοντάδες ελέγχους και έχει αποδείξει ότι δεν σταματάει πουθενά». Όπως δήλωσε, με το πλαφόν και τους ελέγχους «η άνοδος των τιμών είναι σε 50 φορές λιγότερα προϊόντα, ενώ η πτώση των τιμών είναι 67 φορές περισσότερη σε μια σειρά προϊόντων που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης».