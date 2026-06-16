«Είναι πλέον σαφές ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης των δικαστικών ρυθμίσεων του ν. 3869/2010, που προστάτευσε χιλιάδες πρώτες κατοικίες, έχει προκαλέσει εμφανή αμηχανία στην κυβέρνηση», τόνισε.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, απαντώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, τόνισε με έμφαση ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν αποτελεί γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα funds και τους servicers, αλλά μια δεσμευτική δικαστική απόφαση που οφείλει να εφαρμοστεί πλήρως.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι απολύτως σαφής ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 και δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή της. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, αφήνοντας αιχμές για στάση επιλεκτικής ευαισθησίας, σημειώνοντας ότι όταν στο παρελθόν ελήφθησαν αποφάσεις που ευνοούσαν τα συμφέροντα τραπεζών και servicers, η εφαρμογή τους προχώρησε άμεσα χωρίς επιφυλάξεις ή χρονοτριβές.

Όπως τονίζει η κα Αποστολάκη «Είναι πλέον σαφές ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης των δικαστικών ρυθμίσεων του ν. 3869/2010, που προστάτευσε χιλιάδες πρώτες κατοικίες, έχει προκαλέσει εμφανή αμηχανία στην κυβέρνηση. Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν χάνει ευκαιρία να θέτει υπό αμφισβήτηση την πλήρη εφαρμογή της; Μόλις πριν από λίγο σε συνέντευξή του δήλωσε εκ νέου ότι το Υπουργείο Οικονομικών «μελετά» την απόφαση και ότι, ενώ αυτή θα εφαρμοστεί, αναζητείται ο «βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της».

Η απόφαση δεν είναι ούτε ασαφής, ούτε χρήζει ερμηνείας. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα funds και τους servicers. Εξέδωσε δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και η απόφαση είναι απολύτως ξεκάθαρη ότι ο νόμιμος τρόπος εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος σε μία επίδειξη πολιτικής αλαζονείας, ισχυρίστηκε ότι η αντιπολίτευση πιθανόν «δεν έχει διαβάσει» την απόφαση, οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα: τι ακριβώς είναι αυτό που εξακολουθεί να μελετά; Γιατί εδώ δεν υπάρχει περιθώριο για δημιουργικές ερμηνείες. Η μόνη επιλογή είναι η άμεση εφαρμογή της απόφασης. Γεννάται όμως και ένα ερώτημα: όταν η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τη δυνατότητα των funds και των servicers να διενεργούν πλειστηριασμούς, ήταν εις βάρος των συμφερόντων των δανειοληπτών πού ήταν τότε η επίκληση της «περιπτωσιολογίας», της «ισορροπίας» και του «βέλτιστου τρόπου εφαρμογής»; Η κυβέρνηση δεν επέδειξε την ίδια συμπεριφορά, δεν ζήτησε χρόνο, δεν επικαλέστηκε πολυπλοκότητα. Εφάρμοσε αμέσως την ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των servicers απόφαση.»

Η κυβέρνηση σκόπιμα καλλιεργεί ανακριβή εικόνα για το πραγματικό ύψος των ρυθμίσεων που είναι σε ισχύ και είναι βιώσιμες

Και συνεχίζει « Σήμερα όμως, που η Δικαιοσύνη δικαιώνει τους δανειολήπτες και αποκαθιστά τη νομιμότητα στον τρόπο υπολογισμού των οφειλών, η κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική.

Στην ίδια συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε -για ακόμη μια φορά- τον εξωδικαστικό μηχανισμό ως success story, χωρίς όμως να παρέχει πλήρη εικόνα για την πραγματική βιωσιμότητα των ρυθμίσεων που επικαλείται. Ας απαντήσει το Υπουργείο πόσες από τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει είναι σε ισχύ, πόσες καταγγέλθηκαν ή πόσες «ξανακοκκίνισαν»; Η Κυβέρνηση σκόπιμα καλλιεργεί μία ανακριβή εικόνα για το πραγματικό ύψος των ρυθμίσεων που είναι σε ισχύ και είναι βιώσιμες. Η πραγματικότητα είναι ότι ο σημερινός εξωδικαστικός μηχανισμός είναι απολύτως αποτυχημένος και η πλειοψηφία των ρυθμίσεων καταλήγει να μην εξυπηρετείται.

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Τέλος, η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το τι ακριβώς «μελετάται» ακόμη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις, καθώς αφορά την προστασία δανειοληπτών και τη νομιμότητα στον υπολογισμό των οφειλών. Όπως σημειώνει «ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε εκ νέου ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα λειτουργήσει «το φθινόπωρο». Οι πολίτες ακούνε εδώ και χρόνια εξαγγελίες για ένα εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας, χωρίς αυτό να έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία. Η προστασία της κατοικίας δεν μπορεί να μετατίθεται διαρκώς στο μέλλον, ούτε να παραμένει μια υπόσχεση υπό διαρκή αναβολή, την ώρα που οι πλειστηριασμοί προχωρούν και οι οικονομικές πιέσεις εντείνονται.»

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