Αντί το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει στην ουσία των στοιχείων που προέκυψαν από τους ισολογισμούς, κινήθηκε στην ίδια γραμμή με τον Άδωνι Γεωργιάδη απέναντι στην ΕΛΑΣ, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία επέλεξαν τη «σιγή ιχθύος» για τη νέα αύξηση των κομματικών χρεών.

Η δημοσιοποίηση των ισολογισμών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για το 2025 άνοιξε μια νέα πολιτική αντιπαράθεση, όχι μόνο για το ύψος των χρεών των δύο κομμάτων που έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, αλλά και για το κατά πόσο μπορούν να πείσουν ότι διαθέτουν σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης και αποπληρωμής.

Οι επίσημοι ισολογισμοί δείχνουν ότι οι συνολικές υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν εκ νέου, ξεπερνώντας πλέον τα 1,167 δισ. ευρώ, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει χρέη 602,1 εκατ. ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565,1 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά τραπεζικές υποχρεώσεις.

Τα στοιχεία προκάλεσαν σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να υιοθετεί την ίδια επιχειρηματολογία που προβάλλει η σκληρή «πτέρυγα» της Νέας Δημοκρατίας για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ.

Την ίδια ώρα, από το Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς δεν υπήρξε καμία νέα απάντηση για την αύξηση των χρεών της ΝΔ, πέρα από τις παλαιότερες αναφορές ότι πρόκειται για οφειλές που «κληρονομήθηκαν» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εξυπηρετούνται κανονικά.

Ωστόσο, πίσω από την πολιτική σύγκρουση παραμένει αναπάντητο το βασικό ερώτημα που προκύπτει από τους ίδιους τους ισολογισμούς: ποιο είναι το σχέδιο ώστε τα χρέη των δύο κομμάτων να αρχίσουν πραγματικά να μειώνονται; Μέχρι σήμερα ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ έχουν παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και δημόσιο χρονοδιάγραμμα ή ένα μετρήσιμο σχέδιο αποπληρωμής που να οδηγεί σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των οφειλών τους.

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Το ερώτημα που άνοιξαν οι ισολογισμοί

Οι ισολογισμοί των δύο κομμάτων δεν κατέγραψαν απλώς το συνολικό ύψος των υποχρεώσεών τους, αλλά έδειξαν ότι το 2025 τα χρέη αυξήθηκαν εκ νέου. Οι συνολικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκαν κατά περίπου 60,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024, ενώ του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν αύξηση περίπου 60,7 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Υπό αυτά τα δεδομένα και την κυνική δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι τα χρέη αυτά «δεν θα αποπληρωθούν ποτέ», η ανάγκη να παρουσιαστεί ένα σαφές σχέδιο απομείωσης των κομματικών χρεών μοιάζει πιο επιτακτική από ποτέ. Πολύ περισσότερο σε μια περίοδο κατά την οποία χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς και απώλεια της περιουσίας τους για οφειλές πολλαπλάσια μικρότερες, ενώ για τα δύο αυτά κόμματα εξακολουθεί να μην υπάρχει δημόσια εικόνα για το πώς και σε ποιον χρονικό ορίζοντα οι υποχρεώσεις τους θα αρχίσουν να μειώνονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diui3uhgo7q9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Το νέο άλμα των χρεών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το θέμα, τονίζοντας πως «τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο 1,16 δισ. € το «φέσι» από τα «δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ Οι οφειλές της ΝΔ κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκ. και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκ. και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν σε 565,14 εκ., αυξημένες κατά 60,7 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους. Με τα χρέη της ΝΔ προς τις τράπεζες να αγγίζουν τα 593 εκ. και του ΠΑΣΟΚ τα 559,8 εκ., τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες.

Το «μαγαζί» του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα και απειλή της δημοσιονομικής ισορροπίας εάν δεν είναι αυτός στο τιμόνι της χώρας, θα είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών και ελλειμμάτων. Ο διαχειριστής του «success story» για τα δικά μας παιδιά είναι γυμνός. Οι ειρωνείες για «λεφτόδεντρα» του επιστρέφονται, αφού μάλλον σε αυτά υπολογίζει σε ό,τι αφορά τα του οίκου του.

Η σύγκριση εσόδων - υποχρεώσεων και προβλέψεων δε στον ισολογισμό της ΝΔ αποδεικνύει ότι πρόκειται περί «θαλασσοδανείων», που δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, επιβεβαιώνοντας την κυνική παραδοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Με περίσσια αλαζονείας και θράσους, την ώρα που για χιλιάδες πολίτες τα funds έχουν γίνει εφιάλτης απειλώντας τους με πλειστηριασμό του σπιτιού τους ο Γεωργιάδης δήλωνε ότι η ΝΔ θα εξακολουθήσει να παρασιτεί «στην υγειά των κορόιδων».

Γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κατάσχεση λογαριασμών και της καθόλου ευκαταφρόνητης κρατικής χρηματοδότησης της ΝΔ, ούτε απειλείται η περιουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν απειλούνταν ίσως έδειχνε άλλη ευαισθησία και ο εξωδικαστικός μηχανισμός να λειτουργούσε όντως προς όφελος των χρεωμένων νοικοκυριών.

Η κυβέρνηση του «Μητσοτάκης ή χάος» αποδεικνύει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο ότι αυτά τα δύο τελικά ταυτίζονται, συνοδευόμενα με διαφθορά, κατασπατάληση δημοσίων πόρων, εξυπηρέτηση ημετέρων εις βάρος της κοινωνίας, που απλώς πληρώνει το μάρμαρο».

{https://x.com/myelasgr/status/2082506495413846098}

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας: «Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ».

Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει επίσης πως: «Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση.

Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωση του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Καθαρές κουβέντες: Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης.

Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ.

Ώρα για τις δικές σας καθαρές κουβέντες, που επί προεδρίας σας στον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρίδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας.

Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχος σας στον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, δεν θα απαντήσετε; Το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν. Επιβάλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων, που δεν ήταν της αρεσκείας σας.

Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί; Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας. Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;

Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους, παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες. Και κάτι τελευταίο: Πάει πολύ να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ ως «κόμμα που ανήκει στις τράπεζες», ο άνθρωπος που ως Πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτεινε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες.

Πολλώ δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα funds, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καταργήσατε τον νόμο 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιούργησατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη. Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη.

Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε».

{https://x.com/pasok/status/2082748360721653980}

Κουφονικολάκου: «Δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες»

«Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες. Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έφτασαν τα 1,16 δισ.€ και τα περισσότερα από αυτά είναι στις τράπεζες», ανέφερε σε δήλωσή της, χθες, η Θεώνη Κουφονικολάκου, τονίζοντας:

«Προφανώς οι τράπεζες λειτουργούν αλλιώς για τους αδύναμους δανειολήπτες και αλλιώς για κόμματα που χρωστούν, εκεί δεν έχει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα είναι δέσμια των τραπεζών. Για αυτό δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με το σκληρό πυρήνα των συμφερόντων τους, με την επίσπευση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ή με την επιστροφή μέρους των κερδών τους προς την ελληνική κοινωνία που επί μακρόν στήριξε την ανακεφαλαιοποίησή τους».

Καταλήγοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σημείωσε: «Σημαίνει ότι δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες. Σημαίνει ότι η δημοκρατία στη χώρα μας υποφέρει από μια ανοιχτή πληγή, εκείνη της εξάρτησης από αυτούς που δεν έχουν στον νου τους ούτε το δημόσιο συμφέρον ούτε το κοινωνικό καλό».

{https://www.facebook.com/reel/726296203912423}

ΠΑΣΟΚ κατά Κουφονικολάκου

«Η κα. Θεώνη Κουφονικολάκου χρειάστηκε επτά ώρες για να τοποθετηθεί στο απλό ερώτημα που τους απευθύναμε «ποιος σας χρηματοδοτεί;» και κατέληξε να απαντά ως αυθεντική εκπρόσωπος της πολιτικής φιλοσοφίας του κ. Τσίπρα πουλώντας… αέρα φρέσκο.

Καμία απάντηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα ούτε για τις εξαρτήσεις του.

Η λύση για το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με τα φθαρμένα υλικά, που σερβίρουν ξανά σε νέο περιτύλιγμα τα συμφέροντα», ανέφερε εκ νέου του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ μάλλον προσγειώθηκε πρόσφατα στη χώρα και δεν γνωρίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από τις 22 Απριλίου τροπολογία για επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του οποίου επέκτεινε για να κάνει το χατίρι των τραπεζών η κυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου.

Προσποιείται πως δεν γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ με τροπολογία ζήτησε την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και την κατάργηση σειράς παράνομων, αδιαφανών και καταχρηστικών χρεώσεων.

Όταν το ΠΑΣΟΚ έδινε μάχες στη Βουλή , ο κ. Τσίπρας παρέμενε βουβός και έκλεινε χορηγίες της ολιγαρχίας για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του.

Το ερώτημα παραμένει: Ποιος σας χρηματοδοτεί;

Και επί τη ευκαιρία, να μας απαντήσετε και σε μερικά επιπλέον:

Σε ποιους έκανε το χατίρι ο κ. Τσίπρας τον Φεβρουάριο του 2019 όταν με το νόμο 4592/2019 καταργούσε την προστασία της πρώτης κατοικίας του ν.3869/2010 ανοίγοντας το δρόμο για μαζικούς πλειστηριασμούς;

Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε, όταν θέσπιζε τον νόμο 4472/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;

Ποιους εξυπηρετούσε όταν με τον νόμο 4353/2015 για πρώτη φορά διαμόρφωσε το πλαίσιο για τη δημιουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), έδωσε στα funds τη δυνατότητα να αγοράζουν χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων και στις τράπεζες την ευκαιρία να απομακρύνουν μαζικά τα δάνεια από τους ισολογισμούς τους;

Τα ερωτήματα τίθενται ρητορικά.

Ο κ. Τσίπρας ήταν ο καλύτερος εκφραστής των συμφερόντων του τραπεζικού συστήματος και ο ολετήρας των δανειοληπτών. Έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά για να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να αποτελειώσει τους αδύναμους συμπολίτες μας».

{https://x.com/pasok/status/2082894956608303417}

Στην ίδια «γραμμή» με Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται ακριβώς με τη σκληρή «γραμμή» της ΝΔ, όπως την εκπροσωπεί εδώ και χρόνια ο Άδωνις Γεωργιάδης κι αυτό έχει τη σημασία του τη στιγμή που τα χρέη των δύο κομμάτων έχουν την ίδια εικόνα.

Η Χαριλάου Τρικούπη ζήτησε με δηκτικό τρόπο να μάθει πώς πληρώνονται τα έξοδα της ΕΛΑΣ, κάτι που έχει κάνει και ο υπουργός Υγείας. «Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», ανέφερε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε αναφέρει στον ΣΚΑΪ αμέσως μετά την εκδήλωση του Θησείου: «Καλό θα είναι, επίσης, επειδή έκανε ένα κόμμα χωρίς κρατική επιχορήγηση, να μας πει πού βρήκε τα λεφτά αφού έχουν προηγηθεί και οι καταγγελίες Κασσελάκη για μαύρα ταμεία. Είδα μια εξαιρετική εκδήλωση αρίστη σκηνοθετικά που κοστίζει πολλά λεφτά και ένας άνθρωπος που ξεκινάει τώρα ένα κόμμα με μηδέν στα ταμεία, να μας πει πώς πληρώθηκε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diu2zyq64b9d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σιγή ιχθύος από Μαξίμου και ΝΔ – Τι είχε πει ο Μαρινάκης για τα χρέη

Από το Μέγαρο Μαξίμου και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία δεν βγήκε καμία ανακοίνωση για την αύξηση των χρεών του κόμματος. Η τελευταία σχετική αναφορά έγινε από τον Παύλο Μαρινάκη στις 4 Ιουνίου, μετά από ερώτηση που δέχθηκε στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών με αφορμή τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα χρέη του κυβερνώντος κόμματος δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. «Τα τελευταία 10 χρόνια επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα ευρώ ο δανεισμός της Νέας Δημοκρατίας, αντιθέτως πληρώνει, με το μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό που μπορεί, τοκοχρεολύσια. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που υπήρχε συνολικά στη χώρα και στα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, την οποία κληρονόμησε η παρούσα ηγεσία.

Ως είχε υποχρέωση μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες, τα κόστη, αυτά είναι δεδομένα, υπάρχουν από το 2016, τα επισημαίνω και εγώ και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, με βάση και τις μειωμένες, σωστά, κρατικές επιχορηγήσεις, ούτως ώστε να πληρώνει μέρος των τόκων, οι οποίοι έχουν απομείνει. Ο δανεισμός, ως προς το ποσό δανεισμού και κάποιοι τόκοι έχουν αποπληρωθεί», είχε αναφέρει σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 36:42’’ του βίντεο:

{https://www.youtube.com/live/mDtF_dVkEGo?si=K5WygjSMa9S6yN-w&t=2202}