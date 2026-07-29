Μία δεκαετία μετά την εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για οικονομική εξυγίανση της Νέας Δημοκρατίας, οι ισολογισμοί του κόμματος δείχνουν ότι οι συνολικές υποχρεώσεις ξεπέρασαν πλέον τα 600 εκατ. ευρώ.

Την ώρα που χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς για οφειλές πολλαπλάσιες μικρότερες, η οικονομική εικόνα του κυβερνώντος κόμματος δύσκολα μπορεί να αφήσει αδιάφορο το δημόσιο αίσθημα. Η Νέα Δημοκρατία, που από το 2019 κυβερνά τη χώρα και υπερασπίζεται τη δημοσιονομική πειθαρχία, φτάνοντας συχνά να εγκαλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το κόστος κάθε εξαγγελίας τους, εμφανίζει σήμερα συνολικές υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2025.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολλές φορές τον δημόσιο διάλογο όχι μόνο λόγω του ύψους των οφειλών, αλλά και επειδή, εδώ και χρόνια, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια ένα συγκεκριμένο, μετρήσιμο και τεκμηριωμένο σχέδιο που να οδηγεί στη σταδιακή αποκλιμάκωση των υποχρεώσεων. Αντίθετα, οι επίσημοι ισολογισμοί καταγράφουν μια συνεχή αύξηση του χρέους, χρόνο με τον χρόνο, με αποτέλεσμα η προ εβδομάδων κυνική δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι τα χρέη της ΝΔ «δεν θα αποπληρωθούν ποτέ» να μοιάζει με απόλυτο μονόδρομο.

Η αντίφαση γίνεται ακόμη πιο έντονη αν αναλογιστεί κανείς ότι στις 10 Ιανουαρίου 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με μία από τις βασικές του δεσμεύσεις την οικονομική εξυγίανση του κόμματος. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 3 Μαρτίου 2016, παρουσίασε μάλιστα το σχέδιό του, υπό τον τίτλο «Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας», υποστηρίζοντας ότι ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει τη χώρα οφείλει πρώτα να βάλει σε τάξη τα δικά του οικονομικά. Το ίδιο σύνθημα το είδαμε και στο πρώτο συνέδριο της ΝΔ με τον Μητσοτάκη αρχηγό του κόμματος. «Βάζουμε σε τάξη το σπίτι μας για να βάλουμε σε τάξη την Ελλάδα».

Δέκα χρόνια μετά, οι επίσημοι ισολογισμοί καταγράφουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι συνολικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκαν από 239,39 εκατ. ευρώ το 2016 σε 602,14 εκατ. ευρώ το 2025.

Δηλαδή, μέσα στην περίοδο της προεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυξήθηκαν κατά περίπου 363 εκατ. ευρώ.

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Μία δεκαετία διόγκωσης των υποχρεώσεων

Οι δέκα τελευταίοι ισολογισμοί της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνουν μια σταθερή τάση: κάθε χρόνο οι συνολικές υποχρεώσεις του κόμματος αυξάνονται, χωρίς να υπάρχει ούτε μία χρήση κατά την οποία να καταγράφεται αποκλιμάκωση.

Το 2016 οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 239,39 εκατ. ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα είχαν φτάσει στα 263,78 εκατ. ευρώ, το 2018 στα 290,57 εκατ. ευρώ, το 2019 στα 320,98 εκατ. ευρώ, το 2020 στα 353,91 εκατ. ευρώ, το 2021 στα 391,57 εκατ. ευρώ, το 2022 στα 435,57 εκατ. ευρώ, το 2023 στα 487,85 εκατ. ευρώ, το 2024 στα 541,87 εκατ. ευρώ και το 2025 στα 602,14 εκατ. ευρώ.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν

Το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αφορά στον τραπεζικό δανεισμό. Στο τέλος του 2016 οι τραπεζικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας ανέρχονταν σε 225,26 εκατ. ευρώ. Στον ισολογισμό του 2025 εμφανίζονται πλέον στα 592,95 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 368 εκατ. ευρώ μέσα σε μία δεκαετία.

Με άλλα λόγια, σχεδόν ολόκληρη η αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων του κόμματος προέρχεται από τη διόγκωση των τραπεζικών του οφειλών, οι οποίες αυξάνονται σταθερά χρόνο με τον χρόνο.

Τα 508 εκατ. ευρώ αφορούν τόκους και ανατοκισμό

Το πιο αποκαλυπτικό ίσως στοιχείο βρίσκεται στις επεξηγηματικές σημειώσεις του ισολογισμού του 2025. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι από τις συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 592.950.327,28 ευρώ, το ποσό των 508.535.704,84 ευρώ αφορά τόκους και ανατοκισμό κεφαλαιοποιημένων τόκων.

Στην ίδια σημείωση επισημαίνεται επίσης ότι τα δάνεια του κόμματος έχουν ληφθεί έως το 2011, ενώ από το 2016 έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας ώστε να απαγορεύεται η λήψη νέων δανείων. Από τις δημόσιες παρεμβάσεις εκείνης της περιόδου, οι δύο πιο χαρακτηριστικές κινήσεις που προβλήθηκαν ως μέρος της προσπάθειας εξυγίανσης ήταν η τροποποίηση του καταστατικού ώστε να απαγορεύεται η λήψη νέων δανείων και η μεταφορά των κεντρικών γραφείων από τη λεωφόρο Συγγρού στην οδό Πειραιώς.

Δέκα χρόνια έλλειμμα

Ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό όλων των ισολογισμών της περιόδου 2016-2025 είναι ότι καμία οικονομική χρήση δεν κλείνει με πλεόνασμα. Αντίθετα, κάθε χρόνος ολοκληρώνεται με νέο έλλειμμα, το οποίο προστίθεται στις ήδη συσσωρευμένες ζημιές και διευρύνει ακόμη περισσότερο την αρνητική καθαρή θέση του κόμματος.

Από περίπου 238,38 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016, έχει φτάσει περίπου στα 590,66 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας επιδείνωση μεγαλύτερη των 350 εκατ. ευρώ μέσα στη δεκαετία.

Οι τόκοι απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των πόρων

Η εικόνα των ισολογισμών δείχνει ότι η οικονομική λειτουργία του κόμματος επιβαρύνεται ολοένα και περισσότερο από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Η συνεχής συσσώρευση τόκων και ο ανατοκισμός τους οδηγούν σε περαιτέρω διόγκωση των τραπεζικών υποχρεώσεων, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που αποτυπώνεται χρόνο με τον χρόνο στους ισολογισμούς. Το γεγονός ότι πάνω από 508 εκατ. ευρώ των τραπεζικών υποχρεώσεων αφορούν σε τόκους και ανατοκισμό αναδεικνύει το μέγεθος της επιβάρυνσης που έχει συσσωρευτεί στη διάρκεια των ετών.

Από το «βάζουμε τάξη» στη συνεχή διόγκωση του χρέους

Το αρχικό χρέος της Νέας Δημοκρατίας προφανώς δεν δημιουργήθηκε επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, οι επίσημοι ισολογισμοί δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετούς παρουσίας του στην ηγεσία του κόμματος δεν υπήρξε αντιστροφή της πορείας.

Αντίθετα, οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 363 εκατ. ευρώ, οι τραπεζικές υποχρεώσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν, όλες οι χρήσεις έκλεισαν με έλλειμμα και η αρνητική καθαρή θέση επιδεινώθηκε περαιτέρω.

Δέκα χρόνια μετά το σύνθημα «Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας», οι αριθμοί των επίσημων ισολογισμών δείχνουν ότι ο στόχος της οικονομικής εξυγίανσης όχι μόνο δεν επιτεύχθηκε, αλλά οι οικονομικές υποχρεώσεις του κόμματος συνέχισαν να διογκώνονται χρόνο με τον χρόνο. Οι ίδιοι οι ισολογισμοί αποτελούν την πιο αυστηρή απάντηση για το κατά πόσο η δέσμευση του 2016 μετατράπηκε ποτέ σε οικονομικό αποτέλεσμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=dGQINqpCGjo}

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2016 της ΝΔ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2017 της ΝΔ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2018 της ΝΔ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2019 της ΝΔ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2020 της ΝΔ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2021 της ΝΔ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2022 της ΝΔ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2023 της ΝΔ.

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