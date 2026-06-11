«Τι έχουν τα έρμα και παραιτούνται;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις παραιτήσεις Μπακογιάννη και Διδασκάλου.

«Πολιτική αλλαγή με προοπτική και σιγουριά. Καλώ τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η ΝΔ θα κάνουμε άλμα στο κενό», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΤ Forum, αποδομώντας το αφήγημα «Μητσοτάκης ή χάος» και την ταύτιση της σταθερότητας της χώρας με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δηκτικά αναρωτήθηκε: «Αν περνάει καλά ο ελληνικός λαός και είναι χαρούμενος με το γεγονός ότι είμαστε πολύ ψηλότερα σε επίπεδο πληθωρισμού και ακρίβειας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν οι νέες γενιές είναι ευτυχισμένες που στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι να ενοικιάσουν με αξιοπρέπεια, αν στα δημόσια νοσοκομεία βλέπουν μια “εξαιρετική” κατάσταση με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αν τα σχολεία μας θεωρείται ότι λειτουργούν σωστά χωρίς μπούλινγκ και σύγχρονα προγράμματα, ε, τότε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Προσωπικά, πιστεύω ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά. Και γι’ αυτό το αφήγημα ότι “μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα”, δεν είναι πιστευτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

Και πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι, που δεν διανοήθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι “αν χτυπήσει στις 3 το τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει, αν δεν είμαι εγώ”. Μιλάμε για ναπολεόντεια φιλοσοφία.

Μην το σηκώσει στις 3 το πρωί και του χαλάσουμε τον ύπνο, να το σηκώσει στις 3 το μεσημέρι και να πει αυτός ο ‘’τεράστιος πολιτικός’’ γιατί το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης δεν ποντίζεται. Τελικά, κύριε Μητσοτάκη, πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν;

Να πει αν αντιμετωπίστηκε το θέμα με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά ή κινδυνεύει ακόμη να χάσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Να πει αν τον ενδιαφέρει γιατί τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων είχαν παγιδευτεί από κάποιους απόστρατους αξιωματικούς του Ισραήλ. Αν δεν τον ενδιαφέρει, το έχει κάνει ο ίδιος.

Να πει τι έκανε για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών που βιώνουν την ακρίβεια, μια από τις χειρότερες στον τόπο μας.

Ας αφήσει, λοιπόν, την αλαζονεία, η οποία βέβαια ευλογείται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα της χώρας - το βλέπουμε στα κανάλια συνεχώς – και να μπει στην ουσία της πολιτικής. Επί Κυριάκου Μητσοτάκη η διαφθορά κλιμακώθηκε. Η ατιμωρησία κλιμακώθηκε. Οι δυσκολίες που περνούν οι πολίτες είναι πάρα πολύ μεγάλες συγκριτικά με τα χρήματα που έπεσαν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν βλέπω έναν τομέα που να οδηγεί στο δίλημμα ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα από εμένα ή από κάποιον άλλο. Καλώ, λοιπόν, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα μας ένα άλμα μπροστά, διότι αν παραμείνει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε άλμα στο κενό».

«Έχουμε προοδευτικό, ρεαλιστικό, υπεύθυνο πρόγραμμα»

Επέμεινε στο διακύβευμα του ΠΑΣΟΚ για «πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική» και εξήγησε γιατί: «Πρώτον, έχουμε ένα σύγχρονο πολιτικό προσωπικό, κάναμε ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα που εικονοποιούν αυτό το πολιτικό προσωπικό που μπορεί να κυβερνήσει με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία. Έχουμε ένα προοδευτικό, ρεαλιστικό, υπεύθυνο πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει στη ΔΕΘ και απαντά σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Και έχουμε επιπλέον, πολιτική ηθική διότι δεν έχουμε συγκρουστεί ποτέ κάτω από το τραπέζι, ούτε έχουμε παίξει παιχνίδια εις βάρος πολιτικών αντιπάλων, δολοφονίες χαρακτήρων και όλα αυτά που ζήσαμε και με Τσίπρα-Καμμένο και με Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έχουμε και πολιτική αυτονομία από τα συμφέροντα. Δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν πολλά ισχυρά συστήματα στη χώρα και στα δελτία των 20:00»

«Επιδημία παραίτησης Γενικών Γραμματέων»

Σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες και τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων που συνδέονται με αυτές τις εξελίξεις, έδειξε ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παράγει σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμωρησία.

«Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παραίτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας, μετά την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά στις πολεοδομίες; Θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης; Θα απαντήσει ο κ. Μαρινάκης; Τι έχουν τα έρμα και παραιτούνται;», ανέφερε.

Συνταγματική αναθεώρηση

Στον απόηχο της έναρξης της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για αναξιοπιστία.

«Υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι αφού συμφωνούμε όλοι να αλλάξουμε το άρθρο 86, γιατί δεν ψηφίζουμε τώρα να γίνει αναθεωρητέο. Και σας ρωτώ: Αν είχατε μια κυβέρνηση που το έχει χρησιμοποιήσει τόσες φορές για να βάλει εμπόδιο στη δικαιοσύνη και να μην ελεγχθούν ευθύνες των υπουργών της για δικογραφίες της ελληνικής και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, θα πιστεύατε ότι όντως θέλει να το αλλάξει; Δεν νομίζω. Άρα, τι λέμε; Για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά και δώσουμε το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία, αν είναι η επόμενη πλειοψηφία να το αλλάξει όπως θέλει, εμείς δίνουμε τη συναίνεση στη δεύτερη Βουλή για να γράψουμε το άρθρο σωστά και να μην μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει εις βάρος της διαφάνειας στη χώρα.

Δεν συναινέσαμε να αλλάξει το σχετικό άρθρο ώστε να αποσυνδέσουμε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις εκλογές; Δώσαμε. Ο Πρωθυπουργός τότε δεσμεύτηκε ότι το πνεύμα του άρθρου που μιλάει για ευρύτερες συναινέσεις θα μείνει ως έχει. Το σεβάστηκε; Έχουμε τον πρώτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ήταν εν ενεργεία βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος», κατέληξε επ’ αυτού.

Στεγαστικό

Για τη στεγαστική κρίση, κατέθεσε εκ νέου την πρόταση του για κοινωνικές κατοικίες. «Το 2022, μόλις είχα εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έχοντας την ευρωπαϊκή εμπειρία, σήκωσα πολύ το θέμα των κοινωνικών κατοικιών. Ο Πρωθυπουργός τι έλεγε; “Είσαι λαϊκιστής, αυτά αξίζουν δισεκατομμύρια”. Εμείς προτείναμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Προχθές προτείναμε κι ένα καινούργιο. Ποιο; Αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να δοθούν στην Επενδυτική Τράπεζα και αυτή να υλοποιήσει τέτοια προγράμματα κοινωνικών κατοικιών με μόχλευση. Άρα, για κάθε ένα ευρώ, να έχουμε και περισσότερα ευρώ για να κάνουμε αυτά τα προγράμματα. Άκουσα χθες να λέει η κυρία Βούλτεψη σε ένα πάνελ ότι αυτά που λέτε δεν γίνονται, δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας. Υπάρχει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το επιτρέπει. Όταν λοιπόν δεν συμφωνούν πολιτικά, μας λένε λαϊκιστές. Όταν τους προτείνουμε το χρηματοδοτικό εργαλείο, λένε ότι δεν υπάρχει».

Ακρίβεια

Σχετικά με την ακρίβεια, κατέδειξε την αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της κυβέρνησης: «Δεσμεύτηκαν για μια καλύτερη ζωή και η ακρίβεια είναι παντού: ενοίκια, μεταφορές, ενέργεια, υγεία, παιδεία. Πρακτικά, πρέπει να ενισχύσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ξεκινάει σήμερα μία έρευνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού και ολοκληρώνεται μετά από δύο-τρία χρόνια. Δεν έχει προσωπικό και μάλιστα εξειδικευμένο. Άρα, κάποιοι εκμεταλλεύονται τη χρονοτριβή και κερδοσκοπούν εις βάρος του πολίτη. ΔΙΜΕΑ: Ας ανακοινώσουν πόσους ελέγχους έχουν κάνει, τι πρόστιμα έχουν επιβάλει και πόσα έχουν εισπράξει. Για να καταλάβουν οι πολίτες γιατί είμαστε σε μία ασύδοτη αγορά».

Ενώ ως προς την πράσινη μετάβαση, υπογράμμισε ότι «είμαστε η μόνη χώρα που έκανε την "πράσινη" μετάβαση μπίζνα στα χέρια της ολιγαρχίας. Στη Γερμανία, φωτοβολταϊκά στις στέγες. Στις Χώρες του Νότου, ενεργειακές κοινότητες παντού προς όφελος αγροτών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών. Και εμείς εδώ πέρα τι βλέπουμε; Όλα στα χέρια των ισχυρών. Η "πράσινη" μετάβαση και η κυκλική οικονομία είναι για να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους μικροπαραγωγούς και τους συνεταιρισμούς. Δεν είναι να φύγουμε από το λιγνίτη και να πάμε στο φυσικό αέριο που είναι εισαγόμενο με μεγάλη εξάρτηση, και τις ΑΠΕ να τις έχουν μόνο οι ισχυροί».

Για Τσίπρα και Μητσοτάκη

Ερωτηθείς για το κόμμα ΕΛΑΣ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Έχω δει έναν πρωταγωνιστή που κρίθηκε από τον ελληνικό λαό όντας πέντε χρόνια πρωθυπουργός, ο οποίος ηττήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει ηττηθεί οποιοσδήποτε στην Ελλάδα στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, να επιστρέφει, αλλά με έναν ιδιότυπο τρόπο: διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε Πρωθυπουργό. Εδώ, λοιπόν, μπαίνει ένα θέμα. Τελικά, για εμάς τους πολιτικούς, ποια είναι τα όρια της θεσμικής μας συμπεριφοράς; Όταν λειτουργούμε με τέτοιες παρασκηνιακές και σκοτεινές πρακτικές, τελικά δεν δείχνουμε πώς θα συμπεριφερθούμε στο κράτος, αν μας ξαναδοθεί μια ευκαιρία να κυβερνήσουμε;

Αυτό που λέω, καταλήγει στο εξής: και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Θέλω να αξιολογήσουν τι είπαν και τι έκαναν και, μέσα από αυτήν την αξιολόγηση, να δώσουν μια ευκαιρία και στη δική μου γενιά στο ΠΑΣΟΚ. Για να εφαρμόσουμε μιαν άλλη πολιτική, με άλλη αντίληψη για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, για να πάει η χώρα μπροστά. Σας αξίζει πραγματικά κάτι καλύτερο και να ζείτε σε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα».

Υποκλοπές

Τέλος ερωτηθείς για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, ανέφερε: «Από όποια θέση βρίσκομαι, αυτόν τον αγώνα θα τον πάω μέχρι τέλους με όλες μου τις δυνάμεις. Ακόμη κι αν δεν ήμουν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Θα τα έκανα και ως ευρωβουλευτής και ως απλός πολίτης. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε τέτοια φαινόμενα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος στο μυαλό του γίνεται πρωθυπουργός για να στηθούν τέτοιοι μηχανισμοί, είναι ικανός για όλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος την πρώτη μέρα που γίνεται πρωθυπουργός οργανώνει με μία παρέα στο Μαξίμου τέτοιους μηχανισμούς, είναι ικανός για όλα. Και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια στην εξουσία τους. Και, όταν ξεπερνούν αυτά τα όρια, θα πληρώνουν για να μην υπάρχει επανάληψη τέτοιων σκοτεινών πρακτικών.

Ελπίζω να συμφωνήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα και να έρθει και ο κ. Ντίλιαν που εκβιάζει τον κ. Μητσοτάκη να μας πει τι εννοεί, αλλά και ο κ. Δημητριάδης που και αυτός εκβιάζει τον κ. Μητσοτάκη μέσω της συνέντευξης που έδωσε στη RealNews λέγοντας: "τα φορτώθηκα όλα για το καλό της οικογένειας και της χώρας και του κόμματος". Να μας πει επιτέλους τι φορτώθηκε».

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/902348122870340/}