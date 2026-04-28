Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική για την Ευρώπη, επιμένοντας πως η απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις βρίσκεται σε περισσότερη —και όχι λιγότερη— Ευρώπη.

Σαφές μήνυμα υπέρ της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων και της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έστειλε ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο επίσημο δείπνο στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής στην Αθήνα. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας, υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα της ευρωζώνης εξαρτάται από συντονισμένες πολιτικές, ισχυρούς θεσμούς και βαθύτερη ενοποίηση.

Αναφερόμενος στην εμπειρία της ελληνικής κρίσης χρέους, σημείωσε ότι ανέδειξε τόσο τις αδυναμίες όσο και τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. Όπως επισήμανε, η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ το 1999 αποτέλεσε βασικό πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης, ωστόσο τα οφέλη εκείνης της περιόδου δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως, οδηγώντας τελικά στην κρίση και στα προγράμματα προσαρμογής.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική εξυγίανση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, συνέβαλαν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, όπως η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, η δημιουργία Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η θέσπιση ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου και η ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο του προγράμματος NextGenerationEU ως παράδειγμα κοινής ευρωπαϊκής δράσης, τονίζοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η άμυνα και η ενέργεια, αλλά και για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης του ευρώ.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική για την Ευρώπη, επιμένοντας πως η απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις βρίσκεται σε περισσότερη —και όχι λιγότερη— Ευρώπη.