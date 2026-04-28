«Το επιτελικό κράτος είναι βαθύτατα αθηνοκεντρικό, πρέπει να μεταφέρονται οι ανησυχίες και τα προβλήματα από την Περιφέρεια».

Για την κριτική που άσκησε στο επιτελικό κράτος, μαζί με 4 βουλευτές της ΝΔ, μέσω σχετικής επιστολής στα «Νέα», μίλησε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής Αχαΐας και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, στα Παραπολιτικά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην επιστολή, που συνυπογράφει στα «Νέα», με την κριτική για το επιτελικό κράτος, είπε: «Δεν αμφισβητούμε το επιτελικό κράτος, στόχος είναι να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Το επιτελικό κράτος λειτούργησε άψογα σε περιόδους κρίσης, με συγκέντρωση και γρήγορες αποφάσεις για την περίοδο του κορονοϊού και τη μεταναστευτική κρίση. Αυτό που λέμε ως ανησυχία μας είναι να δούμε τι δούλεψε σωστά μετά από 7 χρόνια, με το επιτελικό κράτος να αξιολογείται από τον εαυτό του, πρέπει να δούμε πώς δούλεψε», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Και πρόσθεσε: «Οι βουλευτές πρέπει να βρουν το νέο τους ρόλο σε ένα νέο περιβάλλον, το οποίο απαιτεί λογοδοσία. Οι βουλευτές εκλέγονται και δίνουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Το επιτελικό κράτος είναι βαθύτατα αθηνοκεντρικό, πρέπει να μεταφέρονται οι ανησυχίες και τα προβλήματα από την Περιφέρεια. Είμαστε 5 βουλευτές από την Περιφέρεια».

«Είδαμε στην περιφέρεια του επιτελικού κράτους να υπάρχει προβλήματα, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που το ίδιο δεν μπόρεσε να επιλύσει. Χρειάζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης με ισχυρότερα υπουργεία και πολύ ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αν ένα πεφωτισμένο κέντρο δίνει εντολές, υπάρχει πρόβλημα λογοδοσίας. Θα πρέπει οι υπουργοί να ισχυροποιηθούν και να έχουν ευθύνη, αλλά και οι βουλευτές.

Θα πρέπει να αυξηθεί η λογοδοσία από ανθρώπους που εκπροσωπούν πολίτες, η κουβέντα γίνεται, γιατί ξεκίνησε δημόσια. Όλες οι αλλαγές πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω, ο πρωθυπουργός έβαλε μια σειρά από θέματα, στα οποία πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι. Στη χώρα, έχουμε εμπειρίες από κόμματα, με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελλου, που είναι βαθύτατα αρχηγοκεντρικά. Ο τρόπος λειτουργίας του πολιτεύματος είναι πρωθυπουργοκεντρικός. Δεν πρόκειται για "αντάρτες", πρόκειται για συζήτηση για το μέλλον, δεν υπάρχει ψόγος για το παρόν».

Σε επισήμανση ότι στην επιστολή δεν υπάρχουν προτάσεις για το μέλλον, αλλά μια κριτική για το επιτελικό κράτος, που «γεννά ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας», είπε ότι «οτιδήποτε εφαρμόζεται 7 χρόνια, χρειάζεται κριτική για να γίνει καλύτερο. Η διαπίστωση αφορά το παρόν, το καλύτερο αφορά το μέλλον. Όλοι στη ΝΔ έχουμε ανησυχίες, προτάσεις, έχουμε μπροστά μας Συνέδριο και διαδικασίες, θα πρέπει να πούμε την άποψή μας για το καλό των πολιτών, της παράταξης, γνωρίζοντας τους ρόλους μας.

Για το αν είχε συζητηθεί στο εσωτερικό η επιστολή των «5», είπε ότι «είμαστε φίλοι από τα φοιτητικά χρόνια, μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στη ΝΔ, που συγκλίνουν και προχωράμε».

Για τις αναφορές στην επιστολή πως ο «βουλευτής αδίκως φέρει το στίγμα του φαυλοκράτη», με φόντο τη λειτουργία του πολιτεύματος, είπε ότι το σύστημα «κρατά τον βουλευτή στην ομηρία της πτώσης της κυβέρνησης. Αν π.χ. δεν συμφωνούν οι βουλευτές σε ένα νομοσχέδιο, η κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωμένη. Ο κάθε βουλευτής για μεσαίου επιπέδου θέματα είναι δέσμιος, ενώ ήδη στηρίζει την κυβέρνηση στα μεγάλα. Αν δεν θέλει ένας εξωκοινοβουλευτικός υπουργός να συζητηθεί μια τροπολογία βουλευτή, αυτή τη στιγμή δεν συζητείται».

«Το ζητούμενο είναι η εξέλιξη του επιτελικού κράτους, η ήττα του βαθέος κράτους και η δημιουργία ενός φιλικού, σύγχρονου κράτους, που πρέπει να δώσουμε στους πολίτες. Δεν περιμένουμε ανταπόκριση από το Μέγαρο Μαξίμου».

Για το αν θα λειτουργήσουν οι βουλευτές πιο ελεύθερα στις ψηφοφορίες, είπε «όχι», καθώς δεν γίνεται η χώρα «να μπει σε περιπέτειες» για διαφωνίες για επιμέρους θέματα. «Να ξαναβρούμε τον τρόπο, τον ρόλο με τον οποίο ο βουλευτής που διαφωνεί, να μην χαρακτηρίζεται αντάρτης, ενώ αυτή η διαδικασία αποτελεί οξυγόνο. Οι 5 είμαστε ανησυχούντες για την πορεία των πραγμάτων», δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε τις ανησυχίες μας, θα δώσουμε τη μάχη για να γίνει πλειοψηφία η άποψή μας, σε σχέση με την άλλη πλειοψηφία. Στην επισήμανση όμως πως απέναντι σε αυτήν την άποψη των «5» είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι ο πρωθυπουργός συζητά τις διαφορετικές απόψεις. «Θα πρέπει να προσπαθήσουμε, ώστε η άποψή μας να γίνει κυρίαρχη» εντός της παράταξης, είπε καταληκτικά ο Ανδρέας Κατσανιώτης.