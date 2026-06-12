«Όταν η χώρα έχει πέσει στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης σε όλους τους δείκτες, αυτό δεν είναι σταθερότητα, είναι στασιμότητα», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Το πραγματικό δίλημμα των εκλογών είναι ένα σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. «Το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι σταθερότητα. Όταν δεν βγαίνει ο μήνας, όταν στις 20 του μηνός ο μισθός τελειώνει. Όταν οι αδικίες έχουν γίνει κανόνας. Αυτό δεν είναι σταθερότητα, είναι στασιμότητα», είπε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της σημερινής του συζήτησης στο πλαίσιο του 7ου OT Forum και πρόσθεσε: «Όταν η χώρα έχει πέσει στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης σε όλους τους δείκτες, αυτό δεν είναι σταθερότητα, είναι στασιμότητα. Άρα το δίλημμα είναι: «σταθερότητα ή πρόοδος» - «διαφθορά ή εντιμότητα» θα προσθέσω».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη σημερινή του συζήτηση στο 7ο OT Forum:

{https://www.youtube.com/watch?v=UpodljY-xkI}