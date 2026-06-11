Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους δικαιούχους του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ότι, λόγω ύπαρξης αδιάθετων επιταγών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει εκ νέου αποκλειστικά για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.
Διευκρινίσεις προς τους δικαιούχους:
- Ημερομηνία ανοίγματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας: Παρασκευή 12/6/2026
- Ώρες λειτουργίας: 07:00 π.μ. – 20:00
- Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των διαθέσιμων επιταγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
- Κριτήρια επιλογής (σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επιταγών): Μοριοδότηση και κατάταξη των αιτούντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
- Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.