Ανοίγουν εκ νέου οι αιτήσεις στον ΕΦΚΑ για τους δικαιούχους του Κατασκηνωτικού Προγράμματος.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους δικαιούχους του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ότι, λόγω ύπαρξης αδιάθετων επιταγών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει εκ νέου αποκλειστικά για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Διευκρινίσεις προς τους δικαιούχους: