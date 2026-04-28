Νωρίτερα ο 89χρονος άνδρας είχε εισέλθει στο κτίριο του ΕΦΚΑ Κεραμεικού με καραμπίνα, όπου και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας έναν υπάλληλο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον 89χρονο άνδρα, που αφού πυροβόλησε συμβασιούχο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, βρέθηκε στην Λουκάρεως όπου και τραυμάτισε ακόμη τέσσερα άτομα.

Πιο αναλυτικά, ο άνδρας φέρεται να μετέβη μέσα σε λίγα λεπτά από τον Κεραμεικό στο Ειρηνοδικείο, όπου ανέβηκε ξανά στον τέταρτο όροφο και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα θύματα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο δράστης άφησε στο σημείο την καραμπίνα και τράπηκε ξανά σε φυγή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4ni3lalfjl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νωρίτερα ο ηλικιωμένος είχε εισβάλει στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Κειριαδών, όπου και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός ενός υπαλλήλου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην χρήση τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, παράσχοντας τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Στη συνέχεια, ο 63χρονος άνδρας που δέχθηκε τα πυρά, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», σε καλή κατάσταση.

Από τα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο δράστης είναι ρακοσυλλέκτης και γνωστός στις περιοχές όπου κινείται, ενώ είχε στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4nbhoex74x?integrationId=40599y14juihe6ly}