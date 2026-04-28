Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό ενός 89 ρακοσυλλέκτη ο οποίος νωρίτερα εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού όπου με μία καραμπίνα τραυμάτισε έναν άντρα και αργότερα, βρέθηκε στην οδό Λουκάρεως όπου πυροβόλησε άλλους τέσσερις ανθρώπους.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του 89χρονου που πυροβόλησε με καραμπίνα 5 ανθρώπους σύνολο. Αρχικά, αφού εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι έναν άντρα και λίγο αργότερα, αφού βρέθηκε στην οδό Λουκάρεως πυροβόλησε άλλους τέσσερις.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, ο τραυματισμός άνδρας στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και ήδη είχε επικοινωνία με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Δεν είχε ραντεβού» τόνισε η κ. Βρύνα και συνέχισε λέγοντας πως τους ηλικιωμένους τους εξυπηρετούν έχουν - δεν έχουν ραντεβού. Όπως τόνισε ο 89χρονος πέρασε την είσοδο, φορώντας καπαρτίνα και στην συνέχεια ανέβηκε στον 4ο όροφο του ΕΦΚΑ όπου πυροβόλησε δύο φορές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 4 γυναίκες στο Εφετείο τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο δράστης άφησε στο σημείο την καραμπίνα.

Νωρίτερα ο ηλικιωμένος είχε εισβάλει στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Κειριαδών, όπου και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός ενός υπαλλήλου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην χρήση τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, παράσχοντας τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Στη συνέχεια, ο 63χρονος άνδρας που δέχθηκε τα πυρά, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», σε καλή κατάσταση.

Από τα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο δράστης είναι ρακοσυλλέκτης και γνωστός στις περιοχές όπου κινείται, ενώ είχε στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή.

Αυτός είναι ο ηλικιωμένος που έχει σκορπίσει τον πανικό στο κέντρο της Αθήνας