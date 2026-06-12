Η απάντηση του προέδρου της FIFA για το σενάριο νέας αύξησης των ομάδων στα Μουντιάλ.

Με ένα ιδιαίτερα χιουμοριστικό σχόλιο απάντησε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στη συζήτηση που έχει ανοίξει για ενδεχόμενη αύξηση των εθνικών ομάδων στα επόμενα Μουντιάλ σε 64.

«Το θέμα έχει τεθεί στο Συμβούλιο της FIFA. Ίσως με 64 ομάδες να... προκριθεί και η Ιταλία, ή ίσως να πάμε μέχρι τις 208», δήλωσε γελώντας. Η αναφορά του Ινφαντίνο είχε αποδέκτη την εθνική Ιταλίας, η οποία, παρά τους τέσσερις παγκόσμιους τίτλους της, έχει αποτύχει να προκριθεί στις τρεις τελευταίες τελικές φάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την πρόταση για Μουντιάλ με 64 ομάδες έχει υποστηρίξει ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), Αλεχάντρο Ντομίνγκες, ενόψει της διοργάνωσης του 2030, η οποία θα φιλοξενηθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, με αγώνες να διεξάγονται επίσης στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη.

Ο Ινφαντίνο πάντως εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η αξιολόγηση του νέου φορμάτ με τις 48 ομάδες που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 2026.

«Πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η πρώτη διοργάνωση με 48 εθνικές ομάδες», ανέφερε.

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Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις στην Ιταλία, με τον υπουργό Αθλητισμού της χώρας, Αντρέα Αμπόντι, να δηλώνει ότι θα ήθελε να ακούσει προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA τι ακριβώς εννοούσε με το συγκεκριμένο σχόλιο.

{https://x.com/Xrkt111686/status/2065492466594349242}