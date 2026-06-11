Ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι δεν μετανιώνει για την ανάθεση της διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν 78 από τους συνολικά 104 αγώνες του Μουντιάλ.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κάλεσε τους φιλάθλους να «χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν» την παραμονή της έναρξης του Μουντιάλ 2026, την ώρα που η FIFA δέχεται έντονη κριτική από τον ΟΗΕ για τα μεταναστευτικά ζητήματα που έχουν επισκιάσει την προετοιμασία της διοργάνωσης.

Ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε σθεναρά τον τρόπο με τον οποίο η FIFA διαχειρίστηκε το τουρνουά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων και τα προβλήματα με τις θεωρήσεις εισόδου (βίζες). Παράλληλα, υποστήριξε ότι κανένας άλλος οργανισμός δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Ιράν, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ, που αποτελέι τη μία από τις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες.

Ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την ανάθεση της διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν 78 από τους συνολικά 104 αγώνες του τουρνουά. Ωστόσο, η διοργάνωση έχει δεχθεί επικρίσεις, καθώς φίλαθλοι από τέσσερις συμμετέχουσες χώρες επηρεάστηκαν από ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, ενώ ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν δεν έλαβε άδεια εισόδου στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

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«Δεν ζούμε στη Σελήνη, ζούμε στον πλανήτη Γη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ινφαντίνο. «Πρέπει να σεβαστούμε το γεγονός ότι δεν είμαστε οι βασιλιάδες του κόσμου, ώστε να επιβάλλουμε αποφάσεις σε κυβερνήσεις και αστυνομικές αρχές. Είμαστε ένας αθλητικός οργανισμός που κάνει ό,τι μπορεί. Είναι σημαντικό κάποιες φορές να χαλαρώνουμε και να παραμένουμε ψύχραιμοι. Εργαζόμαστε πάνω σε όλα τα ζητήματα. Οι φωνές και οι κραυγές δεν οδηγούν πάντα σε λύσεις».

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Ο Ινφαντίνο παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης να επικεντρωθούν στο ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα τρία βασικά ζητήματα που, όπως είπε, απασχολούν τη διοργάνωση: τις τιμές των εισιτηρίων, τη συμμετοχή του Ιράν και τα θέματα μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Έπειτα από περίπου 40 λεπτά ερωτήσεων και απαντήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων δέχθηκε περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων, αποχώρησε από το βήμα ευχόμενος σε όλους να απολαύσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η υπόθεση του Ομάρ Αρτάν προκάλεσε νωρίτερα την παρέμβαση του ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε τις αμερικανικές αρχές να επανεξετάσουν τη μεταναστευτική τους πολιτική. Παρ’ όλα αυτά, ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε το δικαίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών να ελέγχουν τα σύνορά τους, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε υποσχεθεί πως αυτή θα ήταν η πιο συμπεριληπτική διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού.

{https://x.com/BBCSport/status/2064818902849491225}

«Ελπίζουμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2035 θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε. «Θα θεωρούσατε φυσιολογικό η FIFA να υπαγορεύει στη βρετανική κυβέρνηση ποιοι θα πρέπει να εισέρχονται στη χώρα;»

Και κατέληξε: «Δυστυχώς ζούμε σε έναν επιθετικό κόσμο, όπου η ασφάλεια βρίσκεται πάνω απ’ όλα. Όταν λέω να χαλαρώσουμε, δεν εννοώ να καθίσουμε άπραγοι. Εννοώ να μας εμπιστευτείτε ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες όχι».

Με πληροφορίες του Guardian