Τι συνέβη μεταξύ άλλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες- Τι επισημαίνει σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος Αλέκα Ζουμή.

Αδιανόητο αυτό που συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Ντόναλντ Τραμπ να τηλεφωνεί στον Ινφαντίνο προκειμένου «να σβηστεί» η κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών και ο πρόεδρος της FIFA να πραγματοποιεί το αίτημά του!

Η παρέμβαση Τραμπ, ωστόσο, είναι η κορυφή του παγόβουνου των όσων συμβαίνων στο φετινό Μουντιάλ. Ταυτόχρονα, αξίζει να ξαναθυμηθούμε ποιος είναι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, το βίο και την πολιτεία του.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση της συναδέλφου Αλέκας Ζουμή για το θέμα:

«Οργανώσεις έχουν προσφύγει κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τη μη τήρηση του καταστατικού της από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, πολύ πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και με αιχμή το Κύπελλο Ειρήνης που απονεμήθηκε στον Τραμπ από τον Ινφαντίνο θυμίζοντας το Κύπελλο Ντούτσε το 1934 αλλά και την ασυλία στο Ισραήλ. Ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο και από τις πρώτες κιόλας ώρες η κυβέρνηση Τραμπ παρεμβαίνει στα της διοργάνωσης με αισχρό τρόπο καταπατώντας ταυτόχρονα κάθε ατομικό και ανθρώπινο δικαίωμα που υπάρχει.

Κορυφαίος Σομαλός διαιτητής επιστρέφει σπίτι του καθώς του απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ινφαντίνο ειρωνεύεται και μας καλεί να… χαλαρώσουμε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από το εναρκτήριο παιχνίδι. Οι παίκτες της Σενεγάλης και του Ουζμπεκισταν… ξεβρακώνονται πριν μπουν στο γήπεδο, ο Φάμπιο Καναβάρο παίρνει τις κάλτσες και τα παπούτσια του στο χέρι, η Ουρουγουάη «γδύνεται» μήπως και τυχόν κρύβει ναρκωτικά στα εσώρουχα, χιλιάδες υποστηρικτές ομάδων αγοράζουν πανάκριβα πακέτα εισιτηρίων και τελικά μπλοκάρεται η βίζα τους και η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν αγωνίζεται σε συνθήκες που δεν τόλμησε ούτε στρατιωτική χούντα να επιβάλει.

ΑΛΛΑ η ποδοσφαιρική κοινότητα της Ευρώπης σοκάρεται τελικά μόνο όταν «απειλείται» μια δική της ποδοσφαιρική ομάδα από το στημένο Μουντιάλ των Τραμπ-Ινφαντίνο. Και μόνο όταν αποκαλύπτεται ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο για να «σβήσει» κόκκινη κάρτα παίκτη της Εθνικής ΗΠΑ ενόψει του αγώνα με την Εθνική Βελγίου (και μάλιστα εκείνου του παίκτη που δεν θα έπαιζε ποτέ στην Εθνική ΗΠΑ αν είχαν ισχύσει τα διατάγματα του Τραμπ περί ιθαγένειας).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Παγκόσμιο Κυπελλο 2026 δεν είναι πιο βρώμικο από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν είναι πιο βρώμικος από τότε που έλεγε «… απόψε είμαι αφρικανός, είμαι ομοφυλόφιλος, είμαι εργάτης γης» όταν είχαν πέσει νεκροί 10.000 εργάτες γης στα έργα του Κατάρ. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν είναι πιο βρώμικος από ότι τα τελευταία πολλά χρόνια που αρνείται πεισματικά και προκλητικά να πάρει θέση για τις δολοφονίες χιλιάδων Παλαιστινίων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν βρώμισε τώρα αλλά τώρα η βρωμιά του για πρώτη φορά επηρεάζει άμεσα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ακόμη και τώρα, η UEFA παραμένει μικρή και αδύναμη να αντιδράσει και τα εκατομμύρια δολάρια απ το Μουντιάλ του Τραμπ μια χαρά θα έρθουν να σβήσουν την όποια ξεφτίλα όπως την έσβησαν και τα πετροδόλαρα. Υποκρισία».