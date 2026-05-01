Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τη διαδρομή διαφυγής που ακολούθησαν, ενώ δεν αποκλείεται η εμπλοκή περισσότερων ατόμων στην υπόθεση.

Ένα ιδιαίτερα τολμηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, όταν άγνωστοι δράστες προχώρησαν σε κλοπή ΑΤΜ που ήταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ, δείχνοντας να δρουν με σχέδιο και ταχύτητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες προσέγγισαν το σημείο κατά τις νυχτερινές ώρες, αποσπώντας το μηχάνημα με τη χρήση οχήματος. Στη συνέχεια, το φόρτωσαν σε αγροτικό και εγκατέλειψαν άμεσα την περιοχή, πριν προλάβει να υπάρξει επέμβαση των αρχών.

Η ενέργεια φέρεται να διήρκεσε ελάχιστα λεπτά, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι επρόκειτο για καλά οργανωμένη επιχείρηση. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και πιθανά ίχνη που άφησαν πίσω τους.

