Από την κυβέρνηση, σημειώνουν πως είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξει εθνική στρατηγική για την ενίσχυση και τον μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα.

Ευθείες βολές προς την κυβέρνηση εξαπολύει από το πρωί η αντιπολίτευση στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτήρισε την πρόταση του πρωθυπουργού ως «στάχτη στα μάτια των αγροτών», σημειώνοντας πως η κυβέρνηση «τρόμαξε από το λαϊκό ξεσηκωμό τους»

«Γελάει ο κάθε πικραμένος. Οι "Τζιτζι-φραπέδες", οι κυρίες με τις Ferrari και οι σεσημασμένοι παίκτες ριάλιτι; Αυτοί είναι οι βιοπαλαιστές αγρότες;», διερωτήθηκε σε άλλο σημείο της παρέμβασής του.

Ο κ. Κουτσούμπας έστρεψε τα πυρά του και προς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «βολική» αντιπολίτευση. «Κύριε Ανδρουλάκη, οι μεγαλύτεροι προπαγανδιστές της ΚΑΠ ήταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ», είπε απευθυνόμενος στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που το 2019 «πανηγύριζε για τη συμφωνία Mercosur» και τώρα υποκριτικά «παριστάνει ότι διαφωνεί με τη συμφωνία».

«Δεν θα συμμετάσχουμε στη φαρσοκωμωδία σας», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε για «ελιγμό μπαζώματος» της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας τον πρωθυπουργό που ενώ προκάλεσε τη συζήτηση, δεν εμφανίστηκε στην Βουλή για τη συζήτηση.

